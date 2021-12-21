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В Томске в гипермаркете «Лента» возник крупный пожар

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#пожар #Лента #Томск

Крупный пожар произошел в гипермаркете "Лента" в Томске.

Огонь распространился по всей площади здания супермаркета "Лента" в Томске, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, сообщение о пожаре на улице Елизаровых, 13 поступило в в 15:06 (11:06 по московскому времени).

В пресс-службе МЧС рассказали, что горение происходит на площади 5000 квадратных метров, также у гипермаркета обрушилась крыша, - передает РИА Новости.

"По предварительным данным, площадь пожара составляет 5 225 кв. м - по всей площади здания. Произошло обрушение кровли на площади 3,5 тыс. кв. м. На место прибыл пожарный поезд", - говорится в сообщении.

На месте работают 76 человек и 24 единицы техники.

"На момент прибытия первого подразделения из-под под крыши здания шел дым. Пожарные работают на месте, ищут очаг возгорания", — сообщили в ведомстве.

По словам губернатора Томской области Сергея Жвачкина, всех людей из здания вывели.

Сообщалось об эвакуации около 200 человек.

"Хочу успокоить всех жителей Томска и Томской области. Действительно, горит "Лента", но там уже нет людей. Мы всех людей успели вывести. Поэтому надеюсь, что пожарные примут меры. Они работают там и затушат само здание", - сообщил губернатор.

Облдепздрав региона со ссылкой на главного врача станции скорой медицинской помощи города Николая Родионова сообщил, что на месте пожара дежурит бригада, но к ним пока никто не обращался, - передает РИА Новости.
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#пожар #Лента #Томск

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