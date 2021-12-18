За сутки от COVID-19 умерли 12 человек

По данным сайта стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки в Липецкой области выявлены 321 случай коронавирусной инфекции, 12 человек от COVID19 умерли, выздоровели 446 человек. Таким образом, число заболевших COVID-19 с начала эпидемии жителей области достигло 80 929, выздоровели 74 098 из них, умерли 2 650 человека.



В России за минувшие сутки зарегистрированы 27 434 случая заражения коронавирусом, 38 041 человек из ранее заболевших выздоровели, 1 076 человек от COVID-19 умерли.



С начала эпидемии COVID-19 заболели 10 186 823 жителя страны, 8 952 266 из них выздоровели 296 180 – от болезни умерли.

