Общество

сегодня, 11:33

За сутки от COVID-19 умерли 12 человек

7 1124
#коронавирус #статистика
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За сутки от COVID-19 умерли 12 человек
По данным сайта стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки в Липецкой области выявлены 321 случай коронавирусной инфекции, 12 человек от COVID19 умерли, выздоровели 446 человек. Таким образом, число заболевших COVID-19 с начала эпидемии жителей области достигло 80 929, выздоровели 74 098 из них, умерли 2 650 человека.

В России за минувшие сутки зарегистрированы 27 434 случая заражения коронавирусом, 38 041 человек из ранее заболевших выздоровели, 1 076 человек от COVID-19 умерли.

С начала эпидемии COVID-19 заболели 10 186 823 жителя страны, 8 952 266 из них выздоровели 296 180 – от болезни умерли.
7 1124
#коронавирус #статистика
2

Комментарии (7)

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антиваксеры оказались правы

4 минуты назад
все санмеры маски, самоизоляции, локдауны и вакцинация на практике оказались бесполезны.только обрушили экономику, сделали жизнь людей невыносимой, а отмена плановых операций повысила смертность в разы.
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Очередная брехня

6 минут назад
А как же всеобщая 100% вакцинация-иммунизация населения, о которой губер отчитался в Москву? Или как всегда главное отрапортовать, а там хоть трава не расти.
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мастер

22 минуты назад
уважаемые социологи вы с самого начала публикаций посчитайте цифры умерших приводимые вами,получится что в Липецкой области людей уже должно быть очень мало ну визуально если то если в день встретил человек трех то это уже толпа
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чел

25 минут назад
а зачем эта инфа здесь??? Цель??
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Вообще то

38 минут назад
все идет своим чередом независимо от ограничений....
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Липчанин

сегодня, 12:53
Кажется уже давно пора вмешаться СК и прокуратуре
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14мкр

сегодня, 11:54
Ежедневно про 12 человек, это уже смешно )))
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