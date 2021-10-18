Общество
вчера, 21:34
Фонтан «Липа» в Нижнем парке запускали в тестовом режиме
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Проверив работу, его выключили до весны
В эти выходные липчане, гулявшие в Нижнем парке, обратили внимание на работающий фонтан «Липа», в то время как фонтанный сезон в Липецке уже давно завершен. Да и сам фонтан «Липа» долго время находился в нерабочем состоянии из-за износа оборудования и разваливающейся чащи. Но водную часть фонтана отремонтировали на днях.
Как рассказал GOROD48 руководитель компании построивший фонтан «Липа» в 2013 году, и которая проводила ремонт так называемой «водной картины» в этом году Валентин Буковский, отремонтировано все водное оборудование, сама липа, заменены насосы, фонари подсветки. По словам Валентина Буковского, свою часть ремонта его компания завершила, в эти выходные фонтан протестирован и началась его консервация до весны.
Сама чаша фонтана будет отремонтирована также к следующему сезону.
Напомним, фонтан «Липа» построен в 2013 году. Автор бронзовой липы, скульптор из города Энгельса Александр Садовский, умер от коронавирусной инфекции в начале октября этого года.
Как рассказал GOROD48 руководитель компании построивший фонтан «Липа» в 2013 году, и которая проводила ремонт так называемой «водной картины» в этом году Валентин Буковский, отремонтировано все водное оборудование, сама липа, заменены насосы, фонари подсветки. По словам Валентина Буковского, свою часть ремонта его компания завершила, в эти выходные фонтан протестирован и началась его консервация до весны.
Сама чаша фонтана будет отремонтирована также к следующему сезону.
Напомним, фонтан «Липа» построен в 2013 году. Автор бронзовой липы, скульптор из города Энгельса Александр Садовский, умер от коронавирусной инфекции в начале октября этого года.
6 1267
Коммунист
..
Повнимательнее надо
Вообще-то
Действительно липа
Евгений