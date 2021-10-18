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вчера, 21:34

Фонтан «Липа» в Нижнем парке запускали в тестовом режиме

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#фонтан #Нижний парк #
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Фонтан «Липа» в Нижнем парке запускали в тестовом режиме

Проверив работу, его выключили до весны

В эти выходные липчане, гулявшие в Нижнем парке, обратили внимание на работающий фонтан «Липа», в то время как фонтанный сезон в Липецке уже давно завершен. Да и сам фонтан «Липа» долго время находился в нерабочем состоянии из-за износа оборудования и разваливающейся чащи. Но водную часть фонтана отремонтировали на днях.

Как рассказал GOROD48 руководитель компании построивший фонтан «Липа» в 2013 году, и которая проводила ремонт так называемой «водной картины» в этом году Валентин Буковский, отремонтировано все водное оборудование, сама липа, заменены насосы, фонари подсветки. По словам Валентина Буковского, свою часть ремонта его компания завершила, в эти выходные фонтан протестирован и началась его консервация до весны. 

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Сама чаша фонтана будет отремонтирована также к следующему сезону.

Напомним, фонтан «Липа» построен в 2013 году. Автор бронзовой липы, скульптор из города Энгельса Александр Садовский, умер от коронавирусной инфекции в начале октября этого года.

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#фонтан #Нижний парк #
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Комментарии (6)

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Коммунист

вчера, 22:14
При СССР он работал круглый год
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..

вчера, 22:00
Красивый фонтанчик.
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Повнимательнее надо

вчера, 21:46
Так в каком же всё-таки году построили этот несчастный фонтан, в 2003 или в 2013? В Петергофе фонтаны функционируют почти 300 лет.
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Вообще-то

вчера, 21:45
на фото выглядит красиво. И не надо сейчас про недопостроенные приюты для собак!!!
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Действительно липа

вчера, 21:44
Точно липа
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Евгений

вчера, 21:42
Спасибо!
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