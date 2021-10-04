Общество
сегодня, 21:10
В Энгельсе скончался автор знаменитого липецкого фонтана
Создатель «Липы» умер в возрасте 65 лет
Как сообщает администрация города Энгельса, ушел из жизни Почетный гражданин Энгельсского муниципального района, скульптор – монументалист Александр Садовский.
Как сообщает мэрия Энгельса, профессиональный путь Садовский начал в 1980 году после успешного окончания худграфа Казахского государственного педагогического института им. Абая в городе Алма – Ата. За годы жизни в Казахстане Садовский создал 20 монументально – скульптурных произведений. Переехав в 2001 году в Энгельс, Александр Садовский продолжил плодотворно работать в области монументального искусства. В основе его творчества – глубинный интерес к истории страны. Первая его работа - это «Бык-солевоз», который стал одной из визитных карточек Энгельса. Садовский являлся единственным в Поволжье скульптором – монументалистом, который для создания своих произведений применял полимерно – композитные материалы, и имел высшую квалификацию по применению нанотехнологий в изготовлении скульптур.
В Липецке Садовский в 2013 году сделал металлическую липу для фонтана «Липа» в Нижнем парке. Идея липы принадлежала мэру города Михаилу Гулевскому, воплотил ее Александр Садовский. Причем первый день запуска фонтана был отмечен курьезом – вода в фонтане замерзла, и липа напоминала хрустальную люстру. Замерзший лёд порвал трубки внутри листьев липы, и Садовскому срочно пришлось переделывать скульптуру ко дню официальной приемки комиссией мэрии Липецка фонтана в Нижнем парке.
В данный момент фонтан «Липа» находится в запущенном состоянии, администрация города планирует его ремонт.
Как сообщает мэрия Энгельса, профессиональный путь Садовский начал в 1980 году после успешного окончания худграфа Казахского государственного педагогического института им. Абая в городе Алма – Ата. За годы жизни в Казахстане Садовский создал 20 монументально – скульптурных произведений. Переехав в 2001 году в Энгельс, Александр Садовский продолжил плодотворно работать в области монументального искусства. В основе его творчества – глубинный интерес к истории страны. Первая его работа - это «Бык-солевоз», который стал одной из визитных карточек Энгельса. Садовский являлся единственным в Поволжье скульптором – монументалистом, который для создания своих произведений применял полимерно – композитные материалы, и имел высшую квалификацию по применению нанотехнологий в изготовлении скульптур.
В Липецке Садовский в 2013 году сделал металлическую липу для фонтана «Липа» в Нижнем парке. Идея липы принадлежала мэру города Михаилу Гулевскому, воплотил ее Александр Садовский. Причем первый день запуска фонтана был отмечен курьезом – вода в фонтане замерзла, и липа напоминала хрустальную люстру. Замерзший лёд порвал трубки внутри листьев липы, и Садовскому срочно пришлось переделывать скульптуру ко дню официальной приемки комиссией мэрии Липецка фонтана в Нижнем парке.
В данный момент фонтан «Липа» находится в запущенном состоянии, администрация города планирует его ремонт.