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В доме 58-летнего мужчины найдены четыре килограмма конопли

10 2016
#наркотики
1
В доме 58-летнего мужчины найдены четыре килограмма конопли

По факту незаконного хранения наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело.

Сотрудниками ОМВД России по Елецкому району выявлен факт хранения 58-летним жителем Елецкого района более четырех килограммов высушенной конопли.

«12 октября в результате оперативных мероприятий сотрудниками ОМВД России по Елецкому району выявлен факт хранения неработающим 58-летним жителем Елецкого района в доме и сарае 4 234,3 грамма высушенной конопли. Как пояснил подозреваемый, коноплю он хранил для личного потребления», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.  

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, совершенные в крупном размере». Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет. 
10 2016
#наркотики
1

Комментарии (10)

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Марина шкатова

32 минуты назад
Я помню из детства,что эта трава росла повсюду как бурьян и наркотиком не была.Моя бабушка рвала и сушила,потом развешивала в погребе и сарае-это помогало от крыс и мышей.А что наркотик она,такого слова даже не знали
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Совсем охренели

сегодня, 16:08
Мужик пожилой, травку заготавливал для лечения! Может,что и перепутал. Таблетки-то в аптеке дорогие! Что же его теперь судить за это?
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Наркомотдел

сегодня, 15:11
Сержант Кайфушкин и капитан Раскумаркин были членами оперативно-следственной группы.
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Логика

сегодня, 13:37
Однозначно подкинули.
ответить

Пора

сегодня, 12:10
на отдых в зону !
ответить

123

сегодня, 10:20
Может провести обыска во дворцах по факту незаконного обогащения!
ответить

Гость

сегодня, 09:44
Трава не наркотик
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н-дя

сегодня, 09:41
Старый знал толк в кайфе.
ответить

Аzzaro

сегодня, 09:27
Какие мысли в голове?
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Версачи

сегодня, 09:21
Как ты?
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