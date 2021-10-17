В доме 58-летнего мужчины найдены четыре килограмма конопли

По факту незаконного хранения наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело.





Сотрудниками ОМВД России по Елецкому району выявлен факт хранения 58-летним жителем Елецкого района более четырех килограммов высушенной конопли.



«12 октября в результате оперативных мероприятий сотрудниками ОМВД России по Елецкому району выявлен факт хранения неработающим 58-летним жителем Елецкого района в доме и сарае 4 234,3 грамма высушенной конопли. Как пояснил подозреваемый, коноплю он хранил для личного потребления», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, совершенные в крупном размере». Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

