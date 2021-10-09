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Собянин поручил выплатить избитому в метро мужчине 2 млн рублей

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Романа Ковалева, которого 4 октября жестоко избили в поезде метро в Москве, навестил в больнице мэр города Сергей Собянин. Он поблагодарил Ковалева за то, что тот заступился за пассажирку, и пообещал ему материальную помощь.

"Поручил руководству метрополитена выделить пострадавшему пассажиру помощь в размере двух млн рублей", - написал мэр столицы на своей странице в в социальной сети. Собянин также поблагодарил пассажирку, которая быстро вызвала полицию, а также машиниста, дежурную по станции и полицейских за быструю реакцию, сообщает Интерфакс.

Как сообщают полицейские, найти правонарушителей удалось благодаря бдительности свидетельницы происшествия — женщина указала направление, в котором скрылись злоумышленники, и опознала троих дагестанцев, напавших на Ковалева. При задержании пришлось применить физическую силу и наручники, так как участники драки «активно сопротивлялись» и были в состоянии алкогольного опьянения.

Трое дагестанцев избили 25-летнего Романа Ковалева в вагоне поезда метро на станции «Первомайская». Драка началась после того, как Ковалев заступился за девушку, которая сделала замечание нетрезвой компании. По словам Романа, остальные пассажиры не стали ему помогать и убежали в другую часть вагона.

Ковалев получил травмы головы, у него двойной перелом носа, ему предстоит операция. Также, по словам Ковалева, есть вероятность, что придется корректировать зрение.
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