В России
сегодня, 13:08
Собянин поручил выплатить избитому в метро мужчине 2 млн рублей
Романа Ковалева, которого 4 октября жестоко избили в поезде метро в Москве, навестил в больнице мэр города Сергей Собянин. Он поблагодарил Ковалева за то, что тот заступился за пассажирку, и пообещал ему материальную помощь.
"Поручил руководству метрополитена выделить пострадавшему пассажиру помощь в размере двух млн рублей", - написал мэр столицы на своей странице в в социальной сети. Собянин также поблагодарил пассажирку, которая быстро вызвала полицию, а также машиниста, дежурную по станции и полицейских за быструю реакцию, сообщает Интерфакс.
Как сообщают полицейские, найти правонарушителей удалось благодаря бдительности свидетельницы происшествия — женщина указала направление, в котором скрылись злоумышленники, и опознала троих дагестанцев, напавших на Ковалева. При задержании пришлось применить физическую силу и наручники, так как участники драки «активно сопротивлялись» и были в состоянии алкогольного опьянения.
Трое дагестанцев избили 25-летнего Романа Ковалева в вагоне поезда метро на станции «Первомайская». Драка началась после того, как Ковалев заступился за девушку, которая сделала замечание нетрезвой компании. По словам Романа, остальные пассажиры не стали ему помогать и убежали в другую часть вагона.
Ковалев получил травмы головы, у него двойной перелом носа, ему предстоит операция. Также, по словам Ковалева, есть вероятность, что придется корректировать зрение.
"Поручил руководству метрополитена выделить пострадавшему пассажиру помощь в размере двух млн рублей", - написал мэр столицы на своей странице в в социальной сети. Собянин также поблагодарил пассажирку, которая быстро вызвала полицию, а также машиниста, дежурную по станции и полицейских за быструю реакцию, сообщает Интерфакс.
Как сообщают полицейские, найти правонарушителей удалось благодаря бдительности свидетельницы происшествия — женщина указала направление, в котором скрылись злоумышленники, и опознала троих дагестанцев, напавших на Ковалева. При задержании пришлось применить физическую силу и наручники, так как участники драки «активно сопротивлялись» и были в состоянии алкогольного опьянения.
Трое дагестанцев избили 25-летнего Романа Ковалева в вагоне поезда метро на станции «Первомайская». Драка началась после того, как Ковалев заступился за девушку, которая сделала замечание нетрезвой компании. По словам Романа, остальные пассажиры не стали ему помогать и убежали в другую часть вагона.
Ковалев получил травмы головы, у него двойной перелом носа, ему предстоит операция. Также, по словам Ковалева, есть вероятность, что придется корректировать зрение.