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31 минуту назад

В Оренбуржье 26 человек погибли от отравления алкоголем

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В Оренбуржье от суррогатного алкоголя пострадали 54 человека, 26 из них умерли.

"Пострадавших 54 человека. Но увеличение количества смертей произошло среди тех, кто был в тяжелом состоянии доставлен в больницы уже в коме", — пояснили в региональном Минздраве. Сейчас на востоке области работает бригада опытных реаниматологов и наркологов.

О массовом отравлении алкоголем в Оренбургской области стало известно 7 октября. Погибшие и пострадавшие — жители Яненского, Домбаровского и Адамовского районов. Так, в селе Акжарское погибли муж и жена, у которых осталось пять детей. Число жертв постоянно увеличивается.

По данным местных властей, паленую водку продавали в разной таре и в разных местах. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поручил муниципалитетам экстренно информировать жителей области о запрете на покупку и употребление нелицензированного алкоголя. Позже в крови отравившихся россиян обнаружили многократное превышение смертельной для человека дозы метанола.

Следователи возбудили шесть уголовных дел, которые объединили в одно производство. По ним уже задержали шесть подозреваемых, сообщает РИА Новости. Это 29-летний житель Орска, организовавший нелегальное производство и сбыт опасной спиртосодержащей продукции, 60-летний житель села Акжарское и 47-летняя женщина из поселка Красночабанский, которые продавали паленую водку погибшим, 50-летняя жительница села Джасай, у которой изъяли 132 бутылки с алкоголем, и еще два жителя Орска 35 и 34 лет, родственники основного фигуранта. По версии следствия, все они причастны к организации производства и распространения паленого алкоголя.

Следователи и полиция обнаружили в Орске склад, где хранили и сбывали суррогатный алкоголь. Там изъяли 1279 бутылок спиртосодержащей продукции без маркировки. Кроме того, выявили пункт производства и розлива этой продукции, откуда изъяли более 3000 пустых пластиковых бутылок и оборудование.
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