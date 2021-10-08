Общество
сегодня, 13:37
Скандального застройщика привлекут к суду за неисполнение решения суда
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ООО «Строймастер» не возвращает мэрии Липецка внутриквартальную дорогу.
Эта нелепая история длится больше года: ООО «Строймастер» не исполняет решение суда о демонтаже установленного компанией ограждения на автомобильной дороге в переулке Яблочкина в Липецке. Несмотря на то, что Арбитражный суд Липецкой области еще в сентябре 2020 года удовлетворил иск управления главного смотрителя Липецка, строительная организация не убирает забор с дороги даже после решения кассационной инстанции, оставившей в силе решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения.
- Городское управление главного смотрителя обратилось к ООО СЗ «Строймастер» с просьбой демонтировать установленное ограждение, которое препятствует пользованию данной автодорогой, однако в добровольном порядке демонтаж застройщик не выполнил. Решение суда застройщик не исполнил. В связи с этим профильное ведомство мэрии обратилось в региональное управление Федеральной службы судебных приставов с запросом о ходе исполнения судебного решения, - сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии.
В свою очередь, отослали свой запрос в региональное управление Федеральной службы судебных приставов и мы. И вот какой ответ получили.
Из документа следует, что судебные приставы не раз вручали руководству компании требование об исполнении решения суда, но безрезультатно. Поэтому в УФССП по Липецкой области решили обратиться в суд с иском о привлечении должника к административной ответственности за неисполнение решения суда. Санкция ст. 17.15 КоАП РФ грозит должностному лицу штрафом в размере от 10 000 до 20 000 рублей, юридическому лицу - от 30 000 до 50 000 рублей.
Напомним, что попытка ООО «Строймастер» построить в переулке Яблочкина две 25-ти этажных «свечки» наткнулись на жесткое сопротивление местных жителей. От идеи возводить там дома застройщика вынудили отказаться, однако ограждение, которое возвели в 2019 году строители вокруг будущего котлована осталось на месте.
- Городское управление главного смотрителя обратилось к ООО СЗ «Строймастер» с просьбой демонтировать установленное ограждение, которое препятствует пользованию данной автодорогой, однако в добровольном порядке демонтаж застройщик не выполнил. Решение суда застройщик не исполнил. В связи с этим профильное ведомство мэрии обратилось в региональное управление Федеральной службы судебных приставов с запросом о ходе исполнения судебного решения, - сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии.
В свою очередь, отослали свой запрос в региональное управление Федеральной службы судебных приставов и мы. И вот какой ответ получили.
Из документа следует, что судебные приставы не раз вручали руководству компании требование об исполнении решения суда, но безрезультатно. Поэтому в УФССП по Липецкой области решили обратиться в суд с иском о привлечении должника к административной ответственности за неисполнение решения суда. Санкция ст. 17.15 КоАП РФ грозит должностному лицу штрафом в размере от 10 000 до 20 000 рублей, юридическому лицу - от 30 000 до 50 000 рублей.
Напомним, что попытка ООО «Строймастер» построить в переулке Яблочкина две 25-ти этажных «свечки» наткнулись на жесткое сопротивление местных жителей. От идеи возводить там дома застройщика вынудили отказаться, однако ограждение, которое возвели в 2019 году строители вокруг будущего котлована осталось на месте.
8 1308
Мнение
Елена Александровна
впечатлительный
Беспредел полный
вера
Александр
Мда
Неравнодушный горожанин