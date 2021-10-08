Общество

сегодня, 13:37

Скандального застройщика привлекут к суду за неисполнение решения суда

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#скандал #строительство
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Скандального застройщика привлекут к суду за неисполнение решения суда

ООО «Строймастер» не возвращает мэрии Липецка внутриквартальную дорогу.

Эта нелепая история длится больше года: ООО «Строймастер» не исполняет решение суда о демонтаже установленного компанией ограждения на автомобильной дороге в переулке Яблочкина в Липецке. Несмотря на то, что Арбитражный суд Липецкой области еще в сентябре 2020 года удовлетворил иск управления главного смотрителя Липецка, строительная организация не убирает забор с дороги даже после решения кассационной инстанции, оставившей в силе решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения.

- Городское управление главного смотрителя обратилось к ООО СЗ «Строймастер» с просьбой демонтировать установленное ограждение, которое препятствует пользованию данной автодорогой, однако в добровольном порядке демонтаж застройщик не выполнил. Решение суда застройщик не исполнил. В связи с этим профильное ведомство мэрии обратилось в региональное управление Федеральной службы судебных приставов с запросом о ходе исполнения судебного решения, - сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии.

В свою очередь, отослали свой запрос в региональное управление Федеральной службы судебных приставов и мы. И вот какой ответ получили.

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Из документа следует, что судебные приставы не раз вручали руководству компании требование об исполнении решения суда, но безрезультатно. Поэтому в УФССП по Липецкой области решили обратиться в суд с иском о привлечении должника к административной ответственности за неисполнение решения суда. Санкция ст. 17.15 КоАП РФ грозит должностному лицу штрафом в размере от 10 000 до 20 000 рублей, юридическому лицу - от 30 000 до 50 000 рублей.

Напомним, что попытка ООО «Строймастер» построить в переулке Яблочкина две 25-ти этажных «свечки» наткнулись на жесткое сопротивление местных жителей. От идеи возводить там дома застройщика вынудили отказаться, однако ограждение, которое возвели в 2019 году строители вокруг будущего котлована осталось на месте.
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#скандал #строительство
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Комментарии (8)

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Мнение

24 минуты назад
Ну если бы был простой смертный, уже дом бы снесли, а не то что забор. Да, перед законом все равны, но кто то ровнее.
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Елена Александровна

33 минуты назад
вера, это называется коррупционные связи. Говорят, они ведут в правоохранительные органы, иначе давно бы сидели. Видимо поэтому и приставы не шевелятся.
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впечатлительный

36 минут назад
Кто там у них гендиректор и владелец? Впечатление такое, они просто смеются в лицо руководству города и региона, которые даже через суды с ними ничего не могут поделать!
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Беспредел полный

48 минут назад
Где закон ?
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вера

49 минут назад
Неравнодушный горожанин, Блат у Строймастера очень конкретный. Ничего не уберут. Дальше будут строить.
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Александр

51 минуту назад
Да это штраф для обнаглевшего застройщика - копейки! Сразу нельзя что ли привлечь к уголовной ответственности, чтобы неповадно было занимать общественную территорию?
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Мда

56 минут назад
"Привлекут к суду, за неисполнение решения суда". Ждем следующую новость: застройщика привлекут к суду, за неисполнение решения суда, после неисполнения старого решения суда.
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Неравнодушный горожанин

сегодня, 13:54
Административная ответственность - это хорошо, но почему ФССП не исполняет решение суда? Настолько я понимаю, мэрия заинтересована в фактическом сносе забора, а не в привлечении кого бы то ни было к ответственности. Толку от этой службы ноль, но зато правоохранительный орган, с досрочной пенсией и прочими льготами.
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