Общество

16 минут назад

В мэрии ждут добровольного возвращения скандальным застройщиком городу дороги в переулке Яблочкина

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#переулок Яблочкина #конфликт
В мэрии ждут добровольного возвращения скандальным застройщиком городу дороги в переулке Яблочкина

Оказывается, инфраструктурный линейный объект администрация Липецка уступила строительной фирме добровольно!

Сегодня в Липецком городском Совете депутатов на заседании комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию было рассмотрено коллективное обращение собственников домов, проживающих в квартале, ограниченного проспектом Победы, улиц Юных Натуралистов, Папина, Союзная, переулка Яблочкина по проблеме точечной застройки.

Вопрос инициировали представители общественности, недовольные действиями застройщика, ООО «Строймастер». Строительные работы прекращены в связи с известными всеми скандальными событиями (администрация Липецка отозвала у застройщика разрешение на строительство после того, как выяснилось, что в сформированный Росреестром земельный участок под возведение ЖК «Авангард» незаконно попали дорога и частный земельный участок площадью 5 соток).

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Представители мэрии сообщили депутатам, что собственник, ООО «Строймастер», выкупил земельные участки, объединил их в один, отдал в региональное управление Росрееста. В этот участок попал и 366-метровый проезд по переулку Яблочкина. И это, как выяснилось, не ошибка регистраторов. Муниципальная дорога попала в частный земельный участок «в результате действий бывшего собственника земельного участка», то есть конкретных чиновников мэрии. Вопрос: это была ошибка или преступление?

После публичного скандала с участием врио губернатора, прокуратуры, Следственного Комитета действие разрешения на строительство прекращено. Застройщик не может продолжать работу («Строймастеру» нужно заново сформировать земельный участок и получить в администрации Липецка новое разрешение на строительство, если у организации остались такие намерения). Нет участка - нет разрешения!

Спикер горсовета Игорь Тиньков задался вопросом: «Почему мэрия не проверила законность формирования этого земельного участка, быстро выдав застройщику разрешение на строительство?» И получил «конгениальный» ответ заместителя председателя департамента градостроительства и архитектуры Алексея Буянкова: «В полномочия департамента проверка формирования земельного участка застройщиком не входит»!

- Давайте не делать преждевременных выводов до выводов прокуратуры! Следственные органы сделают свои выводы в ближайшее время, - обратился к депутатам первый вице-мэр Липецка Михаил Щербаков (в отношении сотрудников липецкого филиала Росреестра сотрудниками СУ СК РФ по Липецкой области возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ - «халатность»).

Вернется ли «прихватизированная» «Строймастером» дорога в собственность муниципалитета?

В ответ на этот вопрос первого вице-спикера горсовета Федора Жигарова новый главный архитектор Липецка Алексей Буянков сказал, что управление главного смотрителя обратилось с требованием к застройщику открыть доступ к дороге.

- Если застройщик не уберет препятствия, то обратимся в суд. Дорога будет открыта после постановки ее на кадастровый учет, - сказал чиновник.

А Михаил Щербаков сказал, что иск об устранении препятствия пользования проездом к застройщику уже написан, но в суд пока не передан.

Но ответа на самые главные вопросы: будет ли запрещено в переулке Яблочкина многоэтажное строительство и попадет ли эта территория в зону Ж-1, предусматривающее исключительно коттеджную застройку, депутаты не услышали. Чиновники пообещали дать ответы на эти вопросы позже, после завершения процедур изменения существующих Правил землепользования и застройки Липецка.
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#переулок Яблочкина #конфликт

Комментарии (1)

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Гоголь

7 минут назад
Я их знаю всех: это все мошенники, весь город там такой: мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет. ----- Мертвые души (1842)
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