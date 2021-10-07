Коронавирус

12 минут назад

За сутки от COVID-19 в Липецкой области вылечились 293 человека

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#коронавирус
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За сутки от COVID-19 в Липецкой области вылечились 293 человека

Всего с начала эпидемии на территории региона, по данным оперштаба, зарегистрированы 54 739 случаев новой коронавирусной инфекции, 47 819 человек выздоровели, в том числе 293 за последние сутки, 5 186 — лечатся, 1 734 человека умерли, в том числе 10 за последние сутки. По данным сайта стопкоронавирус.рф, умерли 1 733 человека, в том числе 11 за последние сутки.

В больницах находятся 486 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 4 700 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждены 252 случая инфицирования коронавирусом. Первое место прочно удерживает Липецк — 97 случаев, на втором Елец — 44, на третьем Измалковский район — 22. В Грязинском районе — 20, в Липецком районе — 17, в Усманском районе — 10, в Чаплыгинском районе — 9, в Лебедянском районе — 8, в
Добровском и Хлевенском районах — по 7, в Лев-Толстовском районе — 6, в Становлянском районе — 4, в Тербунском районе — один заболевший.
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#коронавирус
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