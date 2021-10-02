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Москвичей предупредили о схеме обмана с QR-кодами

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Мошенники крадут деньги с карт под предлогом привязки QR-кода для прививок от коронавируса

Мошенники стали красть деньги россиян под предлогом привязки QR-кода вакцинированного от COVID-19 к социальной или банковской карте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт департамента здравоохранения Москвы.

В ведомстве напомнили, что QR-код является самостоятельным элементом, который не требует привязки к социальным или банковским картам гражданина, прошедшего вакцинацию. Такие звонки [с предложением о привязке QR-кода] совершаются мошенниками. "Если гражданин сталкивается с подобной ситуацией, лучше всего незамедлительно обратиться в правоохранительные органы и ни в коем случае не сообщать личные данные", — предупредили в ведомстве.

Согласно данным опроса SuperJob, проведенного в сентябре, 16% россиян пострадали из-за телефонных мошенников. Звонки от мошенников чаще поступают людям с более высоким доходом, а также респондентам старше 45 лет.
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