В историческом здании Ельца на место аутентичных окон вставляют пластиковые

Жители Ельца бьют тревогу - очередной объект культурного наследия уродуют современными окнами.



Так в аккаунте «Архитектурные излишества» появился пост о том, что в здании Елецкой женской гимназии 1874 года постройки меняют столетние окна с замысловатой расстекловкой на белыепластиковые.- Елец позиционирует себя как один из центров внутреннего туризма, и тут такая дичь, - пишет автор поста.За комментарием GOROD48 обратилcя в управление по охране объектов культурного наследия Липецкой области. Там сообщили, что в Ельце зафиксировано нарушение Федерального закона «Об объектах культурного наследия». Нарушения положений закона на объекте культурного наследия регионального значения «Здание бывшей гимназии» зафиксированы на фото и видео.- По согласованию с прокуратурой Липецкой области управлением по охране объектов культурного наследия Липецкой области 1 октября будет проведена внеплановая выездная проверка. По её итогам будут приняты соответствующие меры. Законному владельцу здания в лице ЕГУ необходимо было обратиться в управление по охране объектов культурного наследия Липецкой области за заданием на планируемые виды работ. Дальше – в лицензированную проектную организацию за подготовкой самого проекта на сметную документацию. Готовый проект согласовать с управлением ОКН, и только тогда приступить к производству работ. К сожалению, этого не произошло, - рассказали в управлении.Также там напомнили, что объект культурного наследия регионального значения «Здание бывшей гимназии» располагается на улице Ленина в Ельце. Здание построено в 1875 году на средства города и пожертвования, благодаря «неутомимой энергии» почетных потомственных граждан М.Н. Валуйского и П.С. Хренникова.В актовом зале женской гимназии проходили общегородские культурно-просветительные мероприятия, на которых бывали будущие писатели Иван Бунин и Михаил Пришвин.