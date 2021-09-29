Общество

53 минуты назад

В историческом здании Ельца на место аутентичных окон вставляют пластиковые

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#культурное наследие
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В историческом здании Ельца на место аутентичных окон вставляют пластиковые

Жители Ельца бьют тревогу - очередной объект культурного наследия уродуют современными окнами.

Так в аккаунте «Архитектурные излишества» появился пост о том, что в здании Елецкой женской гимназии 1874 года постройки меняют столетние окна с замысловатой расстекловкой на белыепластиковые.

- Елец позиционирует себя как один из центров внутреннего туризма, и тут такая дичь, - пишет автор поста.




За комментарием GOROD48 обратилcя в управление по охране объектов культурного наследия Липецкой области. Там сообщили, что в Ельце зафиксировано нарушение Федерального закона «Об объектах культурного наследия». Нарушения положений закона на объекте культурного наследия регионального значения «Здание бывшей гимназии»  зафиксированы на фото и видео.

- По согласованию с прокуратурой Липецкой области управлением по охране объектов культурного наследия Липецкой области 1 октября будет проведена внеплановая  выездная проверка. По её итогам будут приняты соответствующие меры. Законному владельцу здания в лице ЕГУ необходимо было обратиться в управление по охране объектов культурного наследия Липецкой области за заданием на планируемые виды работ. Дальше – в лицензированную проектную организацию за подготовкой самого проекта на сметную документацию. Готовый проект согласовать с управлением ОКН, и только тогда приступить к производству работ. К сожалению, этого не произошло, - рассказали в управлении.

Также там напомнили, что объект культурного наследия регионального значения «Здание бывшей гимназии» располагается на улице Ленина в Ельце. Здание построено в 1875 году на средства города и пожертвования, благодаря «неутомимой энергии» почетных потомственных граждан М.Н. Валуйского и П.С. Хренникова.

В актовом зале женской гимназии проходили общегородские культурно-просветительные мероприятия, на которых бывали будущие писатели Иван Бунин и Михаил Пришвин.
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#культурное наследие
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Комментарии (5)

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Мимоходом

5 минут назад
Пока раскачаются с проверкой, до 1 октября всё уничтожат. И что тут проверять, когда факт на лицо.
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Гусар

23 минуты назад
Окна отреставрировать аутентичные, а вот гимназисток можно и нужно новых, столетние не то, ну не то...
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Земляк

24 минуты назад
И сайдингом все зашить...
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МестныйЯ

24 минуты назад
Скоро дойдем до отделки виниловым сайдингом "под старый кирпич"))))
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граф Де Ля Фер

30 минут назад
Пока проведут проверки - уже пластик поставят, а аутентичные окна выкинут. И все шито-крыто
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