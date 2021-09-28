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Пугаться не надо - 6 октября в Липецкой области пройдут учения
6 октября будет проводится всероссийская комплексная проверка готовности систем оповещения населения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.
- Просим сохранять спокойствие. Целью проверок является отработка своевременного доведения проверочных сигналов и информации до населения об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Подача звуковых сигналов и замещение телеэфира являются плановыми, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС.
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