Общество

сегодня, 16:25

Пугаться не надо - 6 октября в Липецкой области пройдут учения

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Пугаться не надо - 6 октября в Липецкой области пройдут учения

6 октября будет проводится  всероссийская комплексная проверка готовности систем оповещения населения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

В этот день с 10:40 до 10:43 часов будут кратковременно включатся электросирены и уличные громкоговорители со словами «Внимание всем!», а с 10:43 до 10:44 в эфирных каналах теле- и радиовещания появится проверочный сигнал со словами «Техническая проверка». 

- Просим сохранять спокойствие. Целью проверок является отработка своевременного доведения проверочных сигналов и информации до населения об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Подача звуковых сигналов и замещение телеэфира являются плановыми, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС.
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Комментарии (8)

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Коммунист

30 минут назад
Что-то уже страшно. Куда бежать то? В обком!
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Хм.

41 минуту назад
Днём не интересно……… вот бы ночью!! ))
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последний довод королей

43 минуты назад
весь мир готовится к войне
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Алкаш

52 минуты назад
А в бомбоубежище куда бежать? Или сразу на кладбище? В чём смысл этой показухи?
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Дрессировка начинается

сегодня, 16:42
Смотрите предсказание, скоро введут карантин. Под предлогом якобы заботы, снова душить бизнес
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Правда

сегодня, 16:33
Все это туфта,показуха.Надо возродить Гражданскую Оборону,сейчас даже противогазов нет,уколов от ядерного взрыва,а бункера ещё остались?
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цирк

сегодня, 16:32
присмотрите на всякий случай за главным ,,спасателем ,, как бы чего не вышло-147 проц
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вася

сегодня, 16:29
Русские итак ничего не боятся, а вот учёным из учебных центров FEMA следует туго призадуматься.
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