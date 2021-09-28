Пугаться не надо - 6 октября в Липецкой области пройдут учения

6 октября будет проводится всероссийская комплексная проверка готовности систем оповещения населения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

В этот день с 10:40 до 10:43 часов будут кратковременно включатся электросирены и уличные громкоговорители со словами «Внимание всем!», а с 10:43 до 10:44 в эфирных каналах теле- и радиовещания появится проверочный сигнал со словами «Техническая проверка».



- Просим сохранять спокойствие. Целью проверок является отработка своевременного доведения проверочных сигналов и информации до населения об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Подача звуковых сигналов и замещение телеэфира являются плановыми, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС.

