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Чемпионка по гриму из Курска получила грант на полмиллиона

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#грим
Чемпионка по гриму из Курска получила грант на полмиллиона

После успеха на конкурсе ArtMasters 34-летняя Наталья Блинкова из Курска готовится к двухнедельной стажировке в московском театре «Геликон-опера».

В августе 2021 года Наталья Блинкова заполнила анкету для участия  в чемпионате творческих компетенций ArtMasters. На конкурс заявились около 150 профессионалов со всей страны. Наталья очень удивилась, когда узнала, что победила. В интервью «Курским известиям» она рассказала, на что потратит 500 тысяч призовых рублей.

Наталья Блинкова заняла первое место в компетенции «грим» чемпионата творческих компетенций ArtMasters. В качестве одного из призов ей досталась двухнедельная стажировка в московском театре «Геликон-опера».

– У меня мало опыта в театральной сфере и мне это будет очень интересно как специалисту. Это совершенно другой характер грима. Также меня пригласили побыть спикером на SFX конференции по гриму. Для меня это большая честь. Несколько заказов я уже получила и надеюсь, что какая-то перспектива после победы у меня есть, – призналась чемпионка.

Сертификат на грант в полмиллиона рублей Наталья потратит на съёмки фестивального короткометражного пластического фильма (фильм на основе танца, хореографии, физического театра или любого другого из способов движения тела).

Фото «Курские известия» 

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#грим

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