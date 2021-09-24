сегодня, 16:25
Чемпионка по гриму из Курска получила грант на полмиллиона
После успеха на конкурсе ArtMasters 34-летняя Наталья Блинкова из Курска готовится к двухнедельной стажировке в московском театре «Геликон-опера».
Наталья Блинкова заняла первое место в компетенции «грим» чемпионата творческих компетенций ArtMasters. В качестве одного из призов ей досталась двухнедельная стажировка в московском театре «Геликон-опера».
– У меня мало опыта в театральной сфере и мне это будет очень интересно как специалисту. Это совершенно другой характер грима. Также меня пригласили побыть спикером на SFX конференции по гриму. Для меня это большая честь. Несколько заказов я уже получила и надеюсь, что какая-то перспектива после победы у меня есть, – призналась чемпионка.
Сертификат на грант в полмиллиона рублей Наталья потратит на съёмки фестивального короткометражного пластического фильма (фильм на основе танца, хореографии, физического театра или любого другого из способов движения тела).
Фото «Курские известия»