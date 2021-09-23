На полутора десятке улиц Липецка отключат холодную воду

24 сентября с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома №№ 7, 7/1 по улице Ленина в селе Сырском – из-за ремонтных работ по заявке КТС.



С 10:00 до 20:00 по заявке УК «Спутник» для проведения ремонтных работ отключат холодную воду в доме № 7 по улице Неделина.



С 10:00 до 20:00 ЛГЭК временно ограничит подачу холодной воды в дома №№ 12, 14, 16, 18 по улице Водопьянова, №№ 4, 6, 6/1, 8, 10, 12, 12а, 14, 14а, 16, 18 по проезду Строителей, №№ 11, 11а, 13, 14 в Студенческом городке для устранения утечки на водоводе.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 85, 87, 89, 91, 93, 99, 101, 103, 105 по улице Московской, №№ 4, 6, 8, 8а, 10, 12 по улице Полиграфической, №№ 1, 6 по проезду Кувшинова – ЛГЭК будет устранять утечку на водоводе по улице Московской.



С 10:00 до 20:00 в связи с ремонтными работами на территории воинской части на улице Центральной по заявке АО «Арсенал» без холодной воды останутся потребители домов №№ 17, 18, 19, 21 по улице Центральной, №№ 2а, 2б, 4, 4а, 8а, 8а/1, 22, котельная «Воинская часть».



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 1г, 2б, 3, 5, 5а по улице Союзной, №№ 10, 12, 12а, 14, 16, 18, 20, 24, 26 по улице Потапова, в частном секторе улицы Союзной – из-за ремонтных работ по заявке частного лица на улице Союзной.



С 10:00 до 20:00 для устранения утечки на водоводе по улице Гагарина ЛГЭК временно ограничит подачу холодной воды в домах №№ 35, 35а, 41, 41а, 43, 45, 45а, 47, 49, 49а, 51/1, 51/2, 51/3, 52/2, 53, 55/1, 55/3 по улице Гагарина, № 12 по улице Семашко.



Подвоз питьевой воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.



С 10:00 до 20:00 из-за отключения холодного водоснабжения в котельной поселка Дачный без горячей воды останутся дома №№ 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 по улице Центральной.

