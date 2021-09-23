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Липецкая область попала в топ-3 по росту доходов бюджета

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#бюджет #доход #экономика
Липецкая область попала в топ-3 по росту доходов бюджета

Они выросли почти в половину.

Почти во всех субъектах РФ был рост налоговых и неналоговых доходов, и при этом существенно увеличилось число регионов с профицитным бюджетом, сообщает РИА Рейтинг.

Согласно данным Федерального казначейства, в первом полугодии 2021 года суммарные доходы консолидированных бюджетов всех регионов РФ выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18,6% (+1 178,4 млрд рублей). Увеличились как налоговые и неналоговые доходы, так и безвозмездные поступления.

Доходы консолидированных бюджетов выросли в 79 субъектах РФ. Лидером стал Ненецкий автономный округ, где совокупные доходы увеличились более чем в 1,5 раза. Также более чем на 45% доходы выросли в Липецкой области и в Самарской области.

По итогам первого полугодия 2021 года суммарные налоговые и неналоговые доходы консолидированных бюджетов всех субъектов РФ увеличились на 23,6%, или на 1149,1 млрд рублей. Рост произошел в 82 регионах. Суммарные безвозмездные поступления в консолидированные бюджеты всех регионов в первом полугодии 2021 года выросли на 2,0% (+29,3 млрд руб.). Увеличение показателя отмечается в 45 субъектах РФ.

По итогам первого полугодия 2021 года суммарный профицит консолидированных бюджетов всех субъектов РФ составил 446,7 млрд рублей, в то время как за аналогичный период прошлого года был дефицит в размере 213,7 млрд рублей. В 66 субъектах РФ консолидированные бюджеты были исполнены с профицитом. Это на 28 регионов больше, чем в первом полугодии 2020 года.

По данным Министерства финансов РФ, суммарный объем государственного долга всех субъектов РФ по итогам первого полугодия 2021 года вырос на 0,6%, составив 2,512 триллиона рублей. Объем государственного долга увеличился в 13 регионах РФ, в 51 субъекте РФ госдолг снизился и в 21 – не изменился.
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#бюджет #доход #экономика

Комментарии (5)

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замкадный

19 минут назад
для населения интереснее на что увеличенные доходы потратят- на бесплатные лекарства беднякам или на помпезные дворцы и пышные праздники ?
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CONTRAS

28 минут назад
Алоизий, так это ты у нас так ничего нормально построить не можешь???!!!
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Алоизий

45 минут назад
Бюджет нам строить, им - жить помогает!
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CONTRAS

49 минут назад
нищеброд липецкий, поработать не пробовал?
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нищеброд липецкий

сегодня, 14:12
Сколько же деньжищ на фотке , мне бы их сейчас... За жил бы , как в сказке...
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