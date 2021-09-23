Общество
26 минут назад
В Липецкой области планируется производство электромобилей
9 553
Первые в России электрокары могут начать производить на закрытом ранее заводе в Краснинском районе
Как сообщает РИА «Новости», производство электромобилей трех брендов будет налажено в России в ближайшие два-три года: Zetta, «Кама-1» и проект «Моторинвеста», сообщил замглавы Минпромторга РФ Александр Морозов.
- Я думаю, что быстрее всех на рынок выйдет проект из Липецка («Моторинвест» - ред). За ним по пятам будет бежать Zetta (при условии привлечения дополнительных инвестиций в проект). Потом, я думаю, будет «Кама». И все это в ближайшие два-три года, - сказал он, отвечая на вопрос о производстве электрокаров в стране.
Как стало известно GOROD48, речь идет о заводе в индустриальном парке «Рождество» в Краснинском районе, на котором ранее собирали китайские автомобили Changan. В 2019 году сборка автомобилей была прекращена из-за нежелания китайской стороны продолжать сотрудничество, линии разобрали, но банкротства предприятию избежать удалось. На мощностях этого завода и планируется производство электромобилей.
- Я думаю, что быстрее всех на рынок выйдет проект из Липецка («Моторинвест» - ред). За ним по пятам будет бежать Zetta (при условии привлечения дополнительных инвестиций в проект). Потом, я думаю, будет «Кама». И все это в ближайшие два-три года, - сказал он, отвечая на вопрос о производстве электрокаров в стране.
Как стало известно GOROD48, речь идет о заводе в индустриальном парке «Рождество» в Краснинском районе, на котором ранее собирали китайские автомобили Changan. В 2019 году сборка автомобилей была прекращена из-за нежелания китайской стороны продолжать сотрудничество, линии разобрали, но банкротства предприятию избежать удалось. На мощностях этого завода и планируется производство электромобилей.
9 553
Не ври
Григорьев
Алекс
Петросян
Тимоха
Фигня
Краснинец
Гость
Иван Иваныч