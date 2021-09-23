Общество

26 минут назад

В Липецкой области планируется производство электромобилей

9 553
#электромобили
В Липецкой области планируется производство электромобилей

Первые в России электрокары могут начать производить на закрытом ранее заводе в Краснинском районе

Как сообщает РИА «Новости», производство электромобилей трех брендов будет налажено в России в ближайшие два-три года: Zetta, «Кама-1» и проект «Моторинвеста», сообщил замглавы Минпромторга РФ Александр Морозов.

- Я думаю, что быстрее всех на рынок выйдет проект из Липецка («Моторинвест» - ред). За ним по пятам будет бежать Zetta (при условии привлечения дополнительных инвестиций в проект). Потом, я думаю, будет «Кама». И все это в ближайшие два-три года, - сказал он, отвечая на вопрос о производстве электрокаров в стране.

Как стало известно GOROD48, речь идет о заводе в индустриальном парке «Рождество» в Краснинском районе, на котором ранее собирали китайские автомобили Changan.  В 2019 году сборка автомобилей была прекращена из-за нежелания китайской стороны продолжать сотрудничество, линии разобрали, но банкротства предприятию  избежать удалось. На мощностях этого завода и планируется производство электромобилей.

9 553
#электромобили

Комментарии (9)

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Не ври

2 минуты назад
Краснинец, при коммунистах заводы строили и открывали.Выпускали они автомобили полность из наших запчастей.А теперь одна отверточная сборка.Ни одно завода нового по производству отечественного автомобиля.
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Григорьев

4 минуты назад
А ещё от нашего свинарника каждый день будет отправляться ракета на марс
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Алекс

6 минут назад
Краснинский район - автомобилестроительный центр Липецкой области, там одни инженеры и специалисты по сборке электрокаров.
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Петросян

7 минут назад
Смешно
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Тимоха

8 минут назад
ОГО !!! Ну таперча заживем дождалися .
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Фигня

11 минут назад
))))
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Краснинец

12 минут назад
Ай да эффективные менеджеры, ай да молодцы!! Не то что пустобрехи-коммунисты
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Гость

15 минут назад
Там уже чего только не пытались выпускать! Электромобиль ,это круто.Особенно где-нибудь на нем застрять в сугробе при -30,когда зарядка кончилась.
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Иван Иваныч

19 минут назад
А ездить они будут по линиям липецкого метро?
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