Культура
38 минут назад
26 сентября липчан ждут на бесплатные экскурсии в музеях
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Так отпразднуют Всемирный день туризма.
Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, туристско-экскурсионный поток в регионе в первом полугодии этого года составил 114,8 тысячи человек.
- В сравнении с «доковидным» 2019 годом, когда регион посетили 283 тысячи человек в течение года, это очень хороший показатель, - отмечают в управлении культуры.
27 сентября - Всемирный день туризма. По этой причине воскресенье, 26 сентября, липчан ждет день бесплатных экскурсий в музеях.
- В сравнении с «доковидным» 2019 годом, когда регион посетили 283 тысячи человек в течение года, это очень хороший показатель, - отмечают в управлении культуры.
27 сентября - Всемирный день туризма. По этой причине воскресенье, 26 сентября, липчан ждет день бесплатных экскурсий в музеях.
273
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