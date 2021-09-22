Общество

52 минуты назад

История о том как липецкую волчицу приучили к розыску преступников

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#служебные собаки
История о том как липецкую волчицу приучили к розыску преступников

Вальту взяли из семьи волков в липецком зоопарке

«Комсомольская правда в Екатеринбурге» рассказала историю о том, как житель города Ивдель Свердловской области приручил волчицу и сделал из нее сторожевого зверя по розыску преступников.

Алексей Лобов служил в Москве, в спецчасти в которой обучали собак для розыска, охраны и задержания опасных преступников. Работая с собаками у него возник интерес - можно ли обучить для служебной деятельности волков. И решил провести эксперимент. Однажды в часть прибыл военнослужащий из Липецка, который сказал, что в зоопарке можно взять волчонка.

«Так, однажды Алексей повез в Липецк обученных курсантов, а заодно заехал в местный зоопарк, где и выбрал среди выводка волчат щенка, который не боялся человека и вел себя больше, как собака, нежели как дикий лесной зверь. Волчонка он назвал Вальтой и забрал к себе домой в Москву» - пишет «Комсомолка Екатеринбург»

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На фото отец Вальты в липецком зоопарке

«- Мы с женой и сыном в то время снимали полдома в деревне Софрино. С разрешения хозяйки я держал волчонка там. Сделал будку. Все местные дети любили приходить играть с ним – так я приучал волчонка не бояться людей, - вспоминает Алексей. – А службе я учил его с помощью своего «рабочего» пса, которому было шесть лет. Он прыгнет и волчонок прыгнет. Я пускаю собаку по лестнице, и волчонок за ним карабкается.

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Алексей Лобов с маленькой Вальтой

Кормили волчонка тем же, чем и любую другую служебную собаку – в основном мясом. А за успехи в дрессировке поощряли лакомствами. Больше всего Вальта любила печенье и сушки. Начальство к идее выдрессировать волка сначала отнеслось скептически, поэтому через три месяца подготовки они устроили Вальте смотр. А та, как опытная розыскная собака, преодолела полосу препятствий и по запаху выследила человека, спрятавшего в сотне метров от нее. Оказалось, что волк мог делать все те же, что и любой другой подготовленный пес. И лишь в одном он собак превосходил…

- Я приучал Вальту всем приемам дрессировки, которые применялись к служебным собакам, в том числе и задержанию человека, - говорит Алексей Лобов. - Для обучения он надевал защитный костюм. Вальта сначала не хотела хватать его зубами по команде, а потом вошла в азарт. Не добегая трех метров, она делала мощнейший прыжок на шею бойца и валила его на землю. Я тогда испугался и перестал обучать ее этому. Иначе с такой подготовкой она могла стать смертельно-опасной для окружающих.

Видя успехи Вальты, начальство дало добро на продолжение ее подготовки. Но беда пришла, откуда не ждали – ветеринарная служба обнаружила в крови у волчицы бактерии, поражающие сосуды. В итоге было решено из части Вальту убрать, чтобы она не заразила других животных. Расставаться с нею Алексей Лобов не захотел и написал в часть в Ивделе, в которой он служил в армии, просьбу снова взять его не службу. Только предупредил, что приедет он не один, а с волком.

- Они мне прислали ответ письмом: «Приезжай хоть с медведем!», - смеется Алексей. – Раз такое дело, я начал собираться. Жена, правда, была против. Скандал у нас случился – как так, из Москвы уезжать на Урал. Она сопротивлялась, говорила: «Ради волка туда стремишься!»

В Ивделе Вальта жила в питомнике для служебных собак в вольере и показывала хорошие результаты. Ей там тоже устроили испытание – один из солдат спрятался в поезде из 30 вагонов, который выезжал с территории колонии. Вальте нужно было найти его.

- Аж за три вагона до нужного она учуяла его запах и подала нам знак, - рассказывает Алексей Лобов. – Нам вообще в части в Ивделе обрадовались. Чуть побег – мы его ликвидировали. Побег – ликвидировали. Другие собаки нормально относились к волку. Но иногда с осторожностью подходили, обнюхивали его. Сам волк, когда его дрессируешь, не похож на собаку. У него нет эмоций. Лишь иногда проскакивали моменты, когда Вальте хотелось ласки.

В 1981 году во время ночных занятий волк, отпущенный с поводка, стал потихоньку отходить от хозяина, а затем исчез. О том, что случилось дальше, Алексей рассказывает с тяжестью в голосе, хотя прошло уже 40 лет.

- Я искал ее всю ночь. А утром пришел слух, что у Ивделя в поселке охотники застрелили волка, подошедшего к пасущимся козам. При этом из-за ошейника они не могли понять, собака это или волк, - вздыхает Алексей»

Фото и материал: www.ural.kp.ru

1 300
#служебные собаки

Комментарии (1)

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ужас

38 минут назад
Сколь волка не корми, всё равно в лес убежит!
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