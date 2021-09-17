Общество
сегодня, 17:02
Анна Нетребко призналась, что предвидела пандемию во снах
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Оперная дива Анна Нетребко призналась в интервью «Известиям», что пандемию COVID-19 она предчувствовала.
«Я вижу вещие сны, и иногда у меня бывают какие-то странные предвидения, — поделилась с «Известиями» Анна Нетребко. — Перед пандемией мне снилось огромное количество снов, которые предрекали всю эту ситуацию. И болезни, и катастрофу, и изменение мира».
Как считает певица, экстрасенсорных способностей у нее нет, и она в это не верит. «Но то, что я обладаю особой энергетикой, — абсолютно точно. Знаю, что могу делать какие-то вещи, которые другие делать не могут. Но, конечно, я этим не пользуюсь, все происходит само собой».
А еще певица — отличный кулинар. Она призналась, что уже практически завершила собственную книгу рецептов.
18 сентября Анна Нетребко отметит свой 50-летний юбилей на сцене Государственного Кремлевского дворца. На концерте выступят друзья певицы: Пласидо Доминго, Чечилия Бартоли, Роландо Виллазон, Лука Сальси, Михаэль Фолле, Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков и многие другие, в том числе Игорь Крутой и Филипп Киркоров. Со всеми ними Нетребко много работала вместе на разных сценах мира.
«Я вижу вещие сны, и иногда у меня бывают какие-то странные предвидения, — поделилась с «Известиями» Анна Нетребко. — Перед пандемией мне снилось огромное количество снов, которые предрекали всю эту ситуацию. И болезни, и катастрофу, и изменение мира».
Как считает певица, экстрасенсорных способностей у нее нет, и она в это не верит. «Но то, что я обладаю особой энергетикой, — абсолютно точно. Знаю, что могу делать какие-то вещи, которые другие делать не могут. Но, конечно, я этим не пользуюсь, все происходит само собой».
А еще певица — отличный кулинар. Она призналась, что уже практически завершила собственную книгу рецептов.
18 сентября Анна Нетребко отметит свой 50-летний юбилей на сцене Государственного Кремлевского дворца. На концерте выступят друзья певицы: Пласидо Доминго, Чечилия Бартоли, Роландо Виллазон, Лука Сальси, Михаэль Фолле, Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков и многие другие, в том числе Игорь Крутой и Филипп Киркоров. Со всеми ними Нетребко много работала вместе на разных сценах мира.
4 202
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