Общество

сегодня, 17:02

Анна Нетребко призналась, что предвидела пандемию во снах

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Оперная дива Анна Нетребко призналась в интервью «Известиям», что пандемию COVID-19 она предчувствовала. 

«Я вижу вещие сны, и иногда у меня бывают какие-то странные предвидения, — поделилась с «Известиями» Анна Нетребко. — Перед пандемией мне снилось огромное количество снов, которые предрекали всю эту ситуацию. И болезни, и катастрофу, и изменение мира». 

Как считает певица, экстрасенсорных способностей у нее нет, и она в это не верит. «Но то, что я обладаю особой энергетикой, — абсолютно точно. Знаю, что могу делать какие-то вещи, которые другие делать не могут. Но, конечно, я этим не пользуюсь, все происходит само собой». 

А еще певица — отличный кулинар. Она призналась, что уже практически завершила собственную книгу рецептов. 

18 сентября Анна Нетребко отметит свой 50-летний юбилей на сцене Государственного Кремлевского дворца. На концерте выступят друзья певицы: Пласидо Доминго, Чечилия Бартоли, Роландо Виллазон, Лука Сальси, Михаэль Фолле, Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков и многие другие, в том числе Игорь Крутой и Филипп Киркоров. Со всеми ними Нетребко много работала вместе на разных сценах мира. 
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Комментарии (4)

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граф Де Ля Фер

19 минут назад
И что эта статья делает на г48?
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Настрадамусы

24 минуты назад
Ну задним числом все ясновидящие. Ток че-то наперёд никто ничего не предсказывает. кроме результатов т.н. "выборов":))))))
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Инкубатор

31 минуту назад
А я предвижу крах простых людей под игом солнцеликого !
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Кукун

сегодня, 17:08
Пора в шоу экстрасенсов
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