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сегодня, 09:41
Правительство утвердило календарь выходных и праздничных дней на будущий год
Российский кабмин утвердил перенос выходных дней на 2022 год.
Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление от 16 сентября о переносе выходных дней в 2022 году, - говорится на сайте кабмина.
В 2022 году 1 и 2 января выпадают на субботу и воскресенье. И поскольку это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на вторник, 3 мая, и вторник, 10 мая, соответственно, - говорится на сайте Правительства.
Помимо этого, нерабочая суббота, 5 марта, будет перенесена на понедельник, 7 марта, чтобы у россиян было три выходных дня подряд: с 6 по 8 марта (с воскресенья по вторник), - отмечается в сообщении.
Всего в новом году у россиян будет целых шесть праздничных периодов: с 1 по 9 января (9 дней), с 6 по 8 марта (3 дня – с воскресенья по вторник), с 30 апреля по 3 мая (4 дня – с субботы по вторник), с 7 по 10 мая (4 дня – с субботы по вторник), с 11 по 13 июня (3 дня – с субботы по понедельник), с 4 по 6 ноября (3 дня – с пятницы по воскресенье), - говорится в пресс-релизе.
Кстати, 31 декабря в этом году будет выходным из-за переноса нерабочего праздничного дня – 3 января 2021 года.
В текущем году майские праздники были необычно длинными: они начались 1 мая и закончились 10 мая, дни с 4 по 7 мая были объявлены нерабочими. С соответствующим предложением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова, которая пояснила, что во время пандемии коронавируса существует риск распространения инфекции, так как граждане активно пользуются в этот период общественным транспортом, - напомнил РБК.
С ней согласился президент Владимир Путин. "Я уже неоднократно сам говорил, что и на федеральном, и на региональном уровне буду призывать всех коллег прислушаться к мнению специалистов, к вирусологам, к тем, кто не просто профессионально разбирается в этих вопросах, а кто борется с инфекцией, особенно в последний год, получив глубокую информацию о COVID-19", — сказал он.
В 2022 году 1 и 2 января выпадают на субботу и воскресенье. И поскольку это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на вторник, 3 мая, и вторник, 10 мая, соответственно, - говорится на сайте Правительства.
Помимо этого, нерабочая суббота, 5 марта, будет перенесена на понедельник, 7 марта, чтобы у россиян было три выходных дня подряд: с 6 по 8 марта (с воскресенья по вторник), - отмечается в сообщении.
Всего в новом году у россиян будет целых шесть праздничных периодов: с 1 по 9 января (9 дней), с 6 по 8 марта (3 дня – с воскресенья по вторник), с 30 апреля по 3 мая (4 дня – с субботы по вторник), с 7 по 10 мая (4 дня – с субботы по вторник), с 11 по 13 июня (3 дня – с субботы по понедельник), с 4 по 6 ноября (3 дня – с пятницы по воскресенье), - говорится в пресс-релизе.
Кстати, 31 декабря в этом году будет выходным из-за переноса нерабочего праздничного дня – 3 января 2021 года.
В текущем году майские праздники были необычно длинными: они начались 1 мая и закончились 10 мая, дни с 4 по 7 мая были объявлены нерабочими. С соответствующим предложением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова, которая пояснила, что во время пандемии коронавируса существует риск распространения инфекции, так как граждане активно пользуются в этот период общественным транспортом, - напомнил РБК.
С ней согласился президент Владимир Путин. "Я уже неоднократно сам говорил, что и на федеральном, и на региональном уровне буду призывать всех коллег прислушаться к мнению специалистов, к вирусологам, к тем, кто не просто профессионально разбирается в этих вопросах, а кто борется с инфекцией, особенно в последний год, получив глубокую информацию о COVID-19", — сказал он.