Здоровье
сегодня, 16:29
В Липецкой области отмечен первый случай отравления грибами
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В больницу попала 41-летняя липчанка.
Как рассказала GOROD48 заведующая токсикологическим отделением Липецкой областной клинической больницы Ольга Кривошеева, накануне в токсикологию с отравлением грибами поступила 41-летняя липчанка. Грибами женщину угостили.
Липчанка рассказала медикам, что перед тем, как почувствовать себя плохо, она ела жареные маслята и подосиновики. Состояние женщины врачи оценивают как средней степени тяжести.
В этом сезоне это первый случай отравления грибами.
Липчанка рассказала медикам, что перед тем, как почувствовать себя плохо, она ела жареные маслята и подосиновики. Состояние женщины врачи оценивают как средней степени тяжести.
В этом сезоне это первый случай отравления грибами.
2 687
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