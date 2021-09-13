Здоровье

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В Липецкой области отмечен первый случай отравления грибами

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#грибы #отравление
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В Липецкой области отмечен первый случай отравления грибами

В больницу попала 41-летняя липчанка.

Как рассказала GOROD48 заведующая токсикологическим отделением Липецкой областной клинической больницы Ольга Кривошеева, накануне в токсикологию с отравлением грибами поступила 41-летняя липчанка. Грибами женщину угостили.

Липчанка рассказала медикам, что перед тем, как почувствовать себя плохо, она ела жареные маслята и подосиновики. Состояние женщины врачи оценивают как средней степени тяжести.

В этом сезоне это первый случай отравления грибами.

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#грибы #отравление
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Комментарии (2)

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Сильвер

18 минут назад
Угощал, случайно, не зять)) ?
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мысли в слух

57 минут назад
Людям, видать, есть больше нечего, как грибы! Совсем обнищал народ!!
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