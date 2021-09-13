В Липецкой области отмечен первый случай отравления грибами

В больницу попала 41-летняя липчанка.

Как рассказала GOROD48 заведующая токсикологическим отделением Липецкой областной клинической больницы Ольга Кривошеева, накануне в токсикологию с отравлением грибами поступила 41-летняя липчанка. Грибами женщину угостили.



Липчанка рассказала медикам, что перед тем, как почувствовать себя плохо, она ела жареные маслята и подосиновики. Состояние женщины врачи оценивают как средней степени тяжести.



В этом сезоне это первый случай отравления грибами.



