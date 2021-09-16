Росстат: Липецкая область – на 19 месте по числу личных авто

Собственный легковой транспорт есть больше, чем у каждого третьего жителя Липецкой области. По данному показателю наш регион обгоняет Москву и Санкт-Петербург, которые оказались на 56 и 52 местах, отмечается в исследовании Росстата.





На конец 2020 года в Липецкой области на каждую тысячу жителей приходилось 362,1 автомобиля – год назад машин в личном пользовании было 347,5 машин на тысячу человек, а с 2010 года этот показатель вырос больше, чем на 100 авто (245,4). В целом по России на тысячу жителей приходился 121 автомобиль.



Липчане оказались на 19 месте по наличию собственных транспортных средств. Больше всего легковых автомобилей на тысячу жителей приходится в Камчатском крае – 519,2. Чуть меньше авто в пересчете на жителей оказалось в Приморском крае (456,3), Адыгее (441,8), Волгоградской области (429,3) и Хакасии (419,8). Самый низкий уровень автомобилизации оказался на конец прошлого года в Чукотском автономном округе, где из тысячи жителей личные авто были у 111,2, в Тыве (161,1), Чечне (178,8), Ингушетии (182,5), Ненецком автономном округе (203). В Москве на каждую тысячу жителей приходилось всего 297,7 автомобилей, в Санкт-Петербурге – 305,3 единиц личного транспорта, отмечает Росстат.



Росстат также подсчитал, насколько обеспечены автобусами жители регионов. В Липецкой области в автопарке на конец 2020 года по данным статистики насчитывалось 11 317 автобусов. На 100 тысяч населения приходилось 105 автобусов против 106 на конец 2019 года.



В России на 100 тысяч жителей пришлось 110 единиц этого общественного транспорта. Самыми обеспеченными оказались республика Адыгея с 374 автобусами на 100 тысяч населения, Бурятия (213), Забайкальский край (172). Меньше всего автобусов общего пользования в расчете на 100 тысяч жителей оказалось в Ингушетии (30), Ямало-Ненецком автономном округе (52), Татарстане (55), сообщает Росстат.

