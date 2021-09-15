Происшествия
сегодня, 17:18
17-летнего липчанина осудили за кражу с банковского счёта более 44 тысяч рублей
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Женщина сама по ошибке указала телефонный номер липчанина при подключении «Мобильного банка».
Как сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Республике Коми, 17-летнего жителя Липецкой области признали виновным в краже с банковского счета.
В ноябре прошлого года несовершеннолетний перевёл со счёта 63-летней пенсионерки из Сосногорского района более 44 тысяч рублей на свои расчетные счета. Женщина сама по ошибке указала телефонный номер липчанина при подключении «Мобильного банка», и тот этим воспользовался.
В ходе расследования парень признал вину и возместил причиненный ущерб. Тем не менее, приговором суда по пункту «г» части 3 статьи 158 УК ему назначено наказание в виде 140 часов обязательных работ.
В ноябре прошлого года несовершеннолетний перевёл со счёта 63-летней пенсионерки из Сосногорского района более 44 тысяч рублей на свои расчетные счета. Женщина сама по ошибке указала телефонный номер липчанина при подключении «Мобильного банка», и тот этим воспользовался.
В ходе расследования парень признал вину и возместил причиненный ущерб. Тем не менее, приговором суда по пункту «г» части 3 статьи 158 УК ему назначено наказание в виде 140 часов обязательных работ.
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