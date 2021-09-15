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14 минут назад

В Липецке появилось светящееся граффити

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#граффити #рисунок
В Липецке появилось светящееся граффити

Рисунок украсил гаражный кооператив.

На одной из стен гаражного кооператива на улице Стаханова в районе МЖК нарисовали необычное граффити. Рисунок появился возле мостика, ведущего из жилой застройки в парк Победы. Граффити представляет собой изображение кота, судя по всему, Чеширского. Рисунок особо привлекает внимание в темное время суток, так как выполнен с использованием флуоресцентной краски.

Как сообщили GOROD48 в администрации Липецка, в мэрию никто за согласованием эскиза и разрешением на выполнение рисунка именно на этом объекте не обращался.

Напомним, что стены гаражного кооператива в МЖК давно привлекают внимание художников граффити. Объект постоянно расписывают новыми рисунками, но ранее столь яркого и качественного граффити там не появлялось.

Фото: Мария Долматова
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#граффити #рисунок

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