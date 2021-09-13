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«Здесь жили приличные люди»
Жильцы дома №24 по улице Школьной в поселке Солидарность возвращаются в разрушенные квартиры в поисках документов, денег и уцелевшего имущества.
После обеда сегодня у местной школы простились с погибшей 11-летней девочкой. Сотни ельчан пришли на панихиду. Школьники, учителя, родственники и друзья семьи не оставляли ни на минуту родителей девочки.
С утра на развалинах дома можно было встреть уцелевших жильцов. Один из них искал документы, деньги и ценности на полу, засыпанном грудой битого кирпича его бывшей квартиры.
Руслан приютил потерявшего жилье соседа.
- Стена упала на нас женой, когда мы спали. Мы почувствовали как нас давит. Люди пришли на помощь. Вот Руслан помог. Они пролезли через окно и достали нас женой. Она сейчас в больнице. Вместе с ней соседка сверху и из-за стенки. А я отказался. Но ссадины везде. Шишка на голове только прошла, - вспоминает события той ночи мужчина по имени Бегляр. Кстати, спасавший Бегляра Руслан дал ему кров, пока ситуация с жильем для пострадавших не разрешится.
Имущество спускают со второго этажа на веревках.
С другой стороны дома по веревкам и с помощью крана спускают уцелевшее имущество. На вопрос, были ли здесь мародёры, один из тех, кто помогает жильцам дома бьет кулаком в ладонь.
- Их бы здесь сразу… Поначалу на развалины даже своих не пускали. Теперь вот продолжаем помогать, - сказал молодой ельчанин и продолжил свое дело.
Рядом находится жилец разрушенного дома Алексей Морев. Он жил во втором подъезде на первом этаже, а сейчас его приютил сын. Вместе с соседями он обсуждал новости, в которых говорили, что перед трагедией в доме была «пьянка».
- У нас здесь даже не курили, не то, что пить. Все люди культурные. Даже у подъезда никто не курил. В ту ночь мне повезло, не зацепило. Двери в квартире перекосило. Как я через них проскочил в подъезд, даже удивительно, - вспоминает Алексей Морев.
Так выглядит лестничный пролет второго подъезда.
Действительно, это было чудо. Сейчас смотреть на лестничный пролет через обрушившуюся стену страшно. В квартиры в этом подъезде входят через окна по лестницам.
Страшный сон - выход в никуда - будет долго преследовать жильцов дома
- Не знаю, в какой квартире произошел взрыв. Я проснулся, увидел пламя. В тот вечер пришел с работы, и только спать лег. Погибла моя племянница. Она только ремонт сделала. Собиралась жить-да жить. Пенсионер, который под ней жил, он всю жизнь работал. Был глухонемым, но не преставал трудиться. Ему уже лет 85 было, а он все картошку сажал, да выбирал ходил. А девочка, какая талантливая была, и писать, и рисовать, и танцевать любила. Мать ее теперь в больнице с ее сестрой, - рассказал о своих соседях Алексей Морев.
Пострадавшие также обсуждают, как и где жить им дальше. Кто-то хочет получить компенсацию, а кто-то с радостью получит новое жилье. Переживают только, чтобы в барак не попасть. Но уже сегодня пресс-служба администрации Липецкой области заявила, что глава региона Игорь Артамонов подписал распоряжение о выделении 32,5 млн рублей из резервного фонда администрации Липецкой области на приобретение квартир людям, потерявшим свое жилье после взрыва газа. Также 15,5 млн рублей выделено из резервного фонда администрации Елецкого района для оказания людям материальной помощи.
О том, что вместе с пострадавшими семьями скорбит весь поселок, говорит иконка на стуле у дома выложенные рядом с ней детские игрушки и цветы.
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