Коронавирус в России: группа риска расширяется

Группа риска по коронавирусной инфекции расширяется – теперь в нее попадают молодежь и беременные. У больных COVID-19 риск смертельного исхода при инфаркте увеличивается в разы, предупреждают медики. Врачи готовятся к приходу гриппа в условиях пандемии.



Количество выявленных зараженных новым вирусом в России продолжает снижаться, – на этой неделе оно не превышало 18,4 тысячи случаев за сутки, а во вторник опускалось до уровня 22 июня (17,4 тысячи). Но смертность от новой инфекции остается высокой – от 789 до 797 в сутки. Всего с понедельника по пятницу в России объявлено о 90 026 инфицированных, сообщает оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Общее число зараженных в России с начала пандемии достигло 7 102 865 человек, умерли 191 165 человек.



В Липецкой области число тех, у кого выявляли положительный тест на SARS-CoV-2, также сокращается, оно опустилось ниже планки в 200 случаев – с понедельника по пятницу регистрировалось от 191 до 196 заразившихся. Число летальных случаев составило 1494 человек. Всего с начала эпидемии на территории региона зарегистрировано 48 839 случаев новой коронавирусной инфекции, 42 758 человек выздоровели.



От коронавирусной инфекции в России привиты 46,5 миллиона человек, из которых 39,8 миллиона получили два компонента вакцины, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По словам директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александра Гинцбурга, для того, чтобы ситуация стала управляемой, а заболеваемость пошла на убыль, требуется вакцинировать 70-75% россиян – об этом он сообщил на Форуме социальных инноваций регионов.



Вирус останется с нами надолго, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова: «Мы прошли только этап и, очевидно, дальше развитие будет продолжаться, что вирус и этот с нами навсегда и надолго, и новые, очевидно, будут», - сказала Попова на форуме социальных инноваций регионов. В ближайшие месяцы не исключена четвертая волна новой инфекции – такое мнение высказал врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков в эфире Первого канала. А в целом вирус отступит не раньше, чем через год-полтора: «Будет подъем и осенью, и весной. Выдохнуть мы сможем только года через полтора-два, но это не означает, что эти полтора-два года нужно жить в страхе», - сказал он. Основным штаммом останется пока «Дельта», отметил Тимаков в беседе с РИА Новости. Нового штамма «Мю» бояться не надо: «Предпосылок к тому, чтобы штамм «мю» вытеснил «дельту», сейчас нет. Можно теоретически рассуждать о любой линии коронавируса, что она может быть более опасна, легче будет обходить иммунитет». При том, мутации вируса SARS-CoV-2 могут появляться каждые 3-4 месяца, считает инфекционист. Возможную эволюцию вируса не отрицает и кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков: «Дельта – это линия, как и дельта плюс. Внутри много штаммов, и они продолжают эволюционировать. Происходят отдельные ответвления», - пояснил он в беседе с порталом Ura.ru.



В группу риска по коронавирусной инфекции стали попадать молодежь и беременные женщины, предупредил во время посещения Саратовской области министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. «Если раньше мы говорили, что коронавирусная инфекция наиболее опасна для людей старшего возраста… То сегодня в связи с новым течением заболевания мы видим, что и молодежь попадает под большие риски, и беременные женщины», - передают его слова РИА Новости. Серьезную опасность новая инфекция представляет для людей, которые перенесли операции, связанные с острым коронарным синдромом (после инфаркта). Медики Национального медицинского исследовательского центра имени Е. Н. Мешалкина выяснили, что смертность таких пациентов составила почти 10%, при 0,14% смертности у неинфицированных пациентов. Об этом сообщил ТАСС заведующий научно-исследовательского отдела анестезиологии и реаниматологии центра Владимир Ломиворотов. «Если летальность у незараженных пациентов составила 0,14%, то у инфицированных пациентов выросла более чем в 70 раз - почти до 10%», - передает его слова ТАСС.



В ковидные госпитали в большинстве попадают непривитые пациенты – их доля составляет 92%, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передают РИА Новости. «Те же, которые вакцинированные поступают, - это, как правило, легкое течение, они не попадают в реанимации», - отметил министр. В Росздравнадзоре, кроме того, привели статистику, сколько в целом заболевают коронавирусной инфекцией среди вакцинированных – по подсчетам экспертов таковых среди заболевших 2%, сообщила на пресс-конференции в ТАСС глава Росздравнадзора Алла Самойлова.



Симптомы, которые характерны только для COVID-19, и не встречаются при других ОРВИ, до сих пор не выявлены, рассказала РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. По ее словам, что 78% пациентов отмечают повышение температуры тела, 57% - кашель. При этом лихорадка более чем у половины пациентов не превышает 38 градусов. Симптомы общей интоксикации – боли в мышцах и суставах, головная боль и слабость встречаются у 15-40% пациентов, симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта - диарея, тошнота, рвота - примерно в 20% случаев. Однако самым опасным симптомом при заражении SARS-CoV-2 на фоне других респираторных проявлений медики считают сегодня одышку. Наталья Пшеничная предупредила – при ее появлении к врачу следует обращаться как можно скорее. Между тем, врачи обобщают полученный опыт – российский и зарубежный. Так, сегодня готовится 12-я версия рекомендаций по лечению COVID-19, в нее могут добавить новые схемы врачебной помощи, об этом заявил РИА Новости первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко. «В основной массе это будут препараты, которые уже применяются в России, туда добавляются средства, которые вновь зарегистрированы. Туда могут добавляться альтернативные схемы лечения, туда могут добавляться препараты офф-лейбл, то есть вне инструкции (в инструкции которых пока не указано, что они помогают от коронавируса, но есть данные об этом - прим.), если мы находим подтверждение в зарубежных источниках», - пояснил чиновник.



На пороге прихода гриппа врачи решают, как совместить прививки от гриппа и COVID-19. По словам заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, интервал между прививками от гриппа и полного курса вакцинации или ревакцинации от нового коронавируса должен составлять около 30 дней, передает ТАСС. Оптимальный срок вакцинации от гриппа сентябрь-ноябрь, до начала сезонной циркуляции вируса. «Если же срок вакцинации или ревакцинации от COVID-19 еще не подошел, то можно сначала вакцинироваться от гриппа, а через месяц начать вакцинацию от COVID-19», - заключил он. Глава Роспотребнадзора Анна Попова на сессии в рамках IV Форума социальных инноваций регионов напомнила, что вакцинация от коронавируса в России сегодня доступна, вакцин в регионах более, чем достаточно. А вот микст-инфекция обоих заболеваний – гриппа и COVID-19, - может стать проблемой, рассказал РИА Новости врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков. Такое заражение может создать сильную нагрузку на организм человека. «Сложно представить, что будет с организмом, зараженным одновременно двумя вирусами, насколько тяжелым будет поражение основных систем и каковы будут последствия. В любом случае – сосудистая система пострадает сильно», - подчеркнул Поздняков. Медики призывают не игнорировать сезонную вакцинацию от гриппа на фоне пандемии.



Ученые привлекают науку в помощь врачам-диагностам – в Нижегородском государственном университете разработали нейросеть, с помощью которой можно оценивать, с какой вероятностью COVID-19 у недавно заразившегося человека пройдет в тяжелой форме, сообщает пресс-служба вуза. Ученые после тщательного анализа выделили ключевые признаки, определяющие степень тяжести COVID-19, внесли в рамках анализа данных сведения о 50 биомаркерах в организме. В результате нейросеть смогла предугадать остроту болезни с вероятностью в 83%.



Не все отрасли смогли восстановиться до докризисного уровня – Росстат привел оценку ВВП за второй квартал 2021 года, сообщает РБК. Как передает издание, в пятерку таких отраслей вошли «гостиницы и рестораны», «добыча полезных ископаемых», «транспортировка и хранение», «прочие услуги населению», «культура и спорт».

