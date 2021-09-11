Происшествия
сегодня, 09:21
Найденный под завалами мужчина мертв
Число жертв взрыва газа в жилом доме на улице Школьной в поселке Солидарность увеличилось до трех, найденный несколько минут назад при разборе завалов мужчина оказался мертв. Ранее спасатели извлекли из завалов погибших 50-летнюю женщину и 11-летнюю девочку, еще двух человек нашли в руинах живыми.
Взрыв газа в 16-квартирном двухэтажном доме произошел около часа ночи 11 сентября. Разрушенной оказалась центральная часть здания.
Взрыв газа в 16-квартирном двухэтажном доме произошел около часа ночи 11 сентября. Разрушенной оказалась центральная часть здания.
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