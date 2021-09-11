Происшествия

сегодня, 09:21

Найденный под завалами мужчина мертв

10 5056
#взрыв газа в поселке Солидарность
Найденный под завалами мужчина мертв
Число жертв взрыва газа в жилом доме на улице Школьной в поселке Солидарность увеличилось до трех, найденный несколько минут назад при разборе завалов мужчина оказался мертв. Ранее спасатели извлекли из завалов погибших 50-летнюю женщину и 11-летнюю девочку, еще двух человек нашли в руинах живыми.

Взрыв газа в 16-квартирном двухэтажном доме произошел около часа ночи 11 сентября. Разрушенной оказалась центральная часть здания. 


10 5056
#взрыв газа в поселке Солидарность

Комментарии (10)

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причины и следствия

сегодня, 12:07
Виктор, .. давно пора запретить газ в многоквартирных домах
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Елец

сегодня, 11:56
«Предположительно, причиной взрыва является неисправность газового оборудования. По результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за газовое обеспечение», — назвал причину прокурор Елецкого района Липецкой области Станислав Живалов.
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Гость

сегодня, 11:45
Надо привлекать к уголовной ответственности тех , кто проверял газовое оборудование.
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Город 48

сегодня, 11:17
Ужасно. Какая нелепая смерть. Люди потеряли близких, имущество. Оченбь печально.Соболезования
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Виктор

сегодня, 10:06
Слишком часто что-то начали взрываться дома. Опять смена власти начинается? А если серьезно, то давно пора поставить датчики утечки с кранами и всё. И не будет трагедий. Или сидящие у власти способны только тарифы поднимать?
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Александр

сегодня, 10:06
Газ безжалостно рушит наши дома, но так ли это? Где расследования и принятые меры?
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Галина

сегодня, 09:59
Царствие Небесное.Жалко людей.Газовщики плохо работают. Только деньги берут.
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Геннадий

сегодня, 09:48
Это газ у нас такой, один раз воняло серой Горгаз это ОПГ только в законе Берут деньги за осмотр оборудования 2100 руб Мылом помажут и все круто
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Mikl

сегодня, 09:44
Если неисправность газового оборудования, то почему нет запаха газа?
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1

сегодня, 09:34
По всей стране горгаз превратился в инструмент по сбору денег за фиктивный осмотр оборудования
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