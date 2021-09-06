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Суды заподозрили бизнес в теневых операциях на 616 млрд
Для борьбы с отмыванием, обналичиванием и выводом за рубеж денег банки применяют заградительные меры — блокируют отдельные операции или счета недобросовестных фирм. Для обхода этих ограничений участники хозяйственной деятельности используют авторитет судебной власти, сообщается в годовом отчете Росфинмониторинга, который был опубликован в конце августа.
Как сообщают «Известия», в целях легализации незаконных доходов заявители обращаются в суд при отсутствии реального спора для получения исполнительных документов и обналичивания либо вывода денежных средств за рубеж в обход законодательства.
Общий объем денежных средств в 2020 году, о которых суды поставили в известность Росфинмониторинг в связи с возникшими сомнениями, составил около 616 млрд рублей по более чем 5 тыс. разбирательств, говорится в отчёте службы. Годом ранее этот показатель был почти в три раза меньше ― 214 млрд рублей. Общая сумма отказов по мнимым сделкам, вынесенных судами, в 2020-м составила 71 млрд рублей, подчеркивается в документе.
«В случаях, когда у суда возникают сомнения в причастности сторон к отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также, когда необходимо исключить ситуации, при которых судебные решения используются для легализации противоправных действий, суд информирует Росфинмониторинг, который в свою очередь предпринимает меры реагирования, предусмотренные Федеральным законом № 115-ФЗ», ― сообщили «Известиям» в Росфинмониторинге.
Мониторинг Банка России показывает нарастание тенденции использования недобросовестными участниками хозяйственного оборота исполнительных документов при совершении операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации или отмывания доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, сообщили «Известиям» в ЦБ.
Как сообщают «Известия», в целях легализации незаконных доходов заявители обращаются в суд при отсутствии реального спора для получения исполнительных документов и обналичивания либо вывода денежных средств за рубеж в обход законодательства.
Общий объем денежных средств в 2020 году, о которых суды поставили в известность Росфинмониторинг в связи с возникшими сомнениями, составил около 616 млрд рублей по более чем 5 тыс. разбирательств, говорится в отчёте службы. Годом ранее этот показатель был почти в три раза меньше ― 214 млрд рублей. Общая сумма отказов по мнимым сделкам, вынесенных судами, в 2020-м составила 71 млрд рублей, подчеркивается в документе.
«В случаях, когда у суда возникают сомнения в причастности сторон к отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также, когда необходимо исключить ситуации, при которых судебные решения используются для легализации противоправных действий, суд информирует Росфинмониторинг, который в свою очередь предпринимает меры реагирования, предусмотренные Федеральным законом № 115-ФЗ», ― сообщили «Известиям» в Росфинмониторинге.
Мониторинг Банка России показывает нарастание тенденции использования недобросовестными участниками хозяйственного оборота исполнительных документов при совершении операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации или отмывания доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, сообщили «Известиям» в ЦБ.