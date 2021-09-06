Общество
39 минут назад
Из-за пожара из дома на улице Космонавтов ночью эвакуировали 19 человек
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Пожар вспыхнул в пятиэтажном доме.
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Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, сегодня в 0:30 в Липецке в одной из квартир в пятиэтажном доме №18 на улице Космонавтов вспыхнул пожар.
Из-за пожара из дома на улице Космонавтов эвакуировали 19 человек, в том числе трое детей.
Горела внутренняя отделка и вещи на площади 10 квадратных метров. В тушении принимали участие пять пожарных отделений.
При пожаре никто не пострадал. По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.
Из-за пожара из дома на улице Космонавтов эвакуировали 19 человек, в том числе трое детей.
Горела внутренняя отделка и вещи на площади 10 квадратных метров. В тушении принимали участие пять пожарных отделений.
При пожаре никто не пострадал. По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.
599