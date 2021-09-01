Михаил Тарасенко: «Учителям – оптимизма и вдохновения. Родителям – радости за своих детей!»

В преддверии Дня знаний депутат Госдумы РФ обратился к преподавателям, школьникам и их родителям.

Дорогие липчане!



Начало учебного года - важное событие для всех, кто войдет в классы. Для учителей — это начало нового этапа в работе, радость от встречи со своими учениками. Для учеников - очередная ступень серьёзной работы на пути к новым знаниям. Пусть учителя начнут новый учебный год с оптимизмом и вдохновением. Ну а родителям – мудрости и радости за своих детей!



1 сентября в школы Липецкой области пришли почти 126 тысяч учащихся. Из них — более 13 00 первоклассники. Для этих ребят начался новый важный и прекрасный этап в жизни. Школьные годы годы – неповторимый, замечательный период. Пусть они будут яркими и запоминающимся, наполненным интересными событиями и добрыми делами!



Пусть учеба будет интересной и полезной!



