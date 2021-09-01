Общество

16 минут назад

Михаил Тарасенко: «Учителям – оптимизма и вдохновения. Родителям – радости за своих детей!»

106
Михаил Тарасенко: «Учителям – оптимизма и вдохновения. Родителям – радости за своих детей!»

В преддверии Дня знаний депутат Госдумы РФ обратился к преподавателям, школьникам и их родителям.

Дорогие липчане! 

Начало учебного года - важное событие для всех, кто войдет в классы. Для учителей — это начало нового этапа в работе, радость от встречи со своими учениками. Для учеников - очередная ступень серьёзной работы на пути к новым знаниям. Пусть учителя начнут новый учебный год с оптимизмом и вдохновением. Ну а родителям – мудрости и радости за своих детей!

1 сентября в школы Липецкой области пришли почти 126 тысяч учащихся. Из них — более 13 00 первоклассники. Для этих ребят начался новый важный и прекрасный этап в жизни. Школьные годы годы – неповторимый, замечательный период. Пусть они будут яркими и запоминающимся, наполненным интересными событиями и добрыми делами!

Пусть учеба будет интересной и полезной! 

106

Еще в рубрике

В Задонском районе продолжится строительство туристического кластера
#Задонщина #туризм #кластер
1
В Задонском районе продолжится строительство туристического кластера

26 минут назад

Общество
В Липецкой области заработал первый медицинский факультет
#медицина #кадры
7
В Липецкой области заработал первый медицинский факультет

50 минут назад

Общество
В Липецке сегодня дети пошли в первый «З» класс
#День знаний #школа
3
В Липецке сегодня дети пошли в первый «З» класс

сегодня, 12:25

Общество
Липчане вспоминают свои школьные годы
#школа #1 сентября #соцсети
2
Липчане вспоминают свои школьные годы

сегодня, 12:11

Общество
Кафе решило опротестовать штраф в 1,5 млн рублей
#штраф #алкоголь #торговля
1
Кафе решило опротестовать штраф в 1,5 млн рублей

сегодня, 11:37

Общество
«Врачи давали прогнозы, что он умрет. Это был ад»
#«Либойл» #взрыв
12
«Врачи давали прогнозы, что он умрет. Это был ад»

сегодня, 11:04

Общество