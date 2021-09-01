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16 минут назад

Минтруд планирует изменить правила назначения детских пособий

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#пособия #социальные выплаты

Минтруд планирует вновь смягчить правила для получения пособий на детей от 3 до 7 лет и выплат одиноким родителям на детей от 8 до 17 лет. 

Сейчас ведомство работает над изменениями правительственного постановления, благодаря которым отсутствие дохода во время беременности не будет служить причиной отказа в господдержке. Об этом «Известиям» рассказала замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина. Планируется, что поправки вступят в силу до конца этого года, рассказала она. 

«Мы внимательно изучаем все обращения, поступающие от граждан, по вопросам назначения и выплаты пособий. В отдельных случаях причиной для отсутствия доходов в прошлых периодах становилась беременность женщины, — пояснила Ольга Баталина. — Если до момента беременности женщина не работала, то в этот период ей особенно сложно найти рабочее место. Есть женщины, которые тяжело переносят свое положение, и вынуждены временно оставлять свое дело еще до рождения ребенка. Особенно это касается тех, кто оказывает услуги по гражданско-правовым договорам, выполняет разовые работы». 

Как сообщили «Известиям» в Минтруде, с начала реализации указа выплатами на детей от 3 до 7 лет были охвачены 5,3 млн семей. На эти цели из федерального бюджета уже направлено 410,8 млрд рублей. В среднем в месяц такие пособия семьи получают на 3,5 млн детей. 

Пособие для одиноких родителей на детей от 8 до 17 лет назначается с 1 июля 2021 года. За этот период пособия назначены 514 тыс. семей. В общей сложности из федерального бюджета одиноким родителям уже перечислено более 3,4 млрд рублей. 
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#пособия #социальные выплаты

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