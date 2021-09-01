Минтруд планирует изменить правила назначения детских пособий

Минтруд планирует вновь смягчить правила для получения пособий на детей от 3 до 7 лет и выплат одиноким родителям на детей от 8 до 17 лет.





«Мы внимательно изучаем все обращения, поступающие от граждан, по вопросам назначения и выплаты пособий. В отдельных случаях причиной для отсутствия доходов в прошлых периодах становилась беременность женщины, — пояснила Ольга Баталина. — Если до момента беременности женщина не работала, то в этот период ей особенно сложно найти рабочее место. Есть женщины, которые тяжело переносят свое положение, и вынуждены временно оставлять свое дело еще до рождения ребенка. Особенно это касается тех, кто оказывает услуги по гражданско-правовым договорам, выполняет разовые работы».



Как сообщили «Известиям» в Минтруде, с начала реализации указа выплатами на детей от 3 до 7 лет были охвачены 5,3 млн семей. На эти цели из федерального бюджета уже направлено 410,8 млрд рублей. В среднем в месяц такие пособия семьи получают на 3,5 млн детей.



Пособие для одиноких родителей на детей от 8 до 17 лет назначается с 1 июля 2021 года. За этот период пособия назначены 514 тыс. семей. В общей сложности из федерального бюджета одиноким родителям уже перечислено более 3,4 млрд рублей.

Сейчас ведомство работает над изменениями правительственного постановления, благодаря которым отсутствие дохода во время беременности не будет служить причиной отказа в господдержке. Об этом «Известиям» рассказал а замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина. Планируется, что поправки вступят в силу до конца этого года, рассказала она.«Мы внимательно изучаем все обращения, поступающие от граждан, по вопросам назначения и выплаты пособий. В отдельных случаях причиной для отсутствия доходов в прошлых периодах становилась беременность женщины, — пояснила Ольга Баталина. — Если до момента беременности женщина не работала, то в этот период ей особенно сложно найти рабочее место. Есть женщины, которые тяжело переносят свое положение, и вынуждены временно оставлять свое дело еще до рождения ребенка. Особенно это касается тех, кто оказывает услуги по гражданско-правовым договорам, выполняет разовые работы».Как сообщили «Известиям» в Минтруде, с начала реализации указа выплатами на детей от 3 до 7 лет были охвачены 5,3 млн семей. На эти цели из федерального бюджета уже направлено 410,8 млрд рублей. В среднем в месяц такие пособия семьи получают на 3,5 млн детей.Пособие для одиноких родителей на детей от 8 до 17 лет назначается с 1 июля 2021 года. За этот период пособия назначены 514 тыс. семей. В общей сложности из федерального бюджета одиноким родителям уже перечислено более 3,4 млрд рублей.