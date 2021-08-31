Липецкстат: доходы населения выросли на 4,1%, а расходы – на 15,3%

211,8 миллиарда рублей составили по предварительным данным денежные доходы населения в Липецкой области за январь-июнь 2021 года. По сравнению с тем же периодом прошлого года они увеличились на 4,1%, сообщает Липецкстат. В расчете на душу населения пришлось 31 287 рублей в месяц.

Потребительские расходы населения, по предварительным данным, оценивались в 188,7 миллиарда рублей, что больше прошлогоднего на 15,3%. В расчете на душу населения потребительские расходы составили 27 872 рубля в месяц. В структуре денежных расходов традиционно наибольшая часть приходилась на потребительские расходы (покупку товаров и оплату услуг). За январь-июнь 2021 года на эти цели было израсходовано 89,1% всех доходов.



Реальные денежные доходы в I полугодии 2021 года, по предварительным данным снизились на 2,6% относительно I полугодия 2020 года, отмечает Липецкстат.

