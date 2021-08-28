На пяти улицах Липецка отключат холодную воду для устранения утечек

29 августа с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома №№ 51а, 52, 52а, 53, 53а, 54, 55, 55а, 55б, 56, 57, 61, 61а, 63, 65, 78, 80 по улице Депутатской, №№ 34, 36, 41 по улице Киевской, №№ 1, 2, 3, 3а, 4 по улице Индустриальной, а также ЦТП ПАО «Квадра» - ЛГЭК будет устранять утечку на водоводе на участке улицы Депутатской.



С 10:00 до 20:00 из-за устранения утечки на водоводе на участке улицы Космонавтов не будет холодной воды в домах №№ 14, 14/2, 16/1, 16а, 20а, 20/2, 20/3 по улице Космонавтов, № 67/1 по улице Гагарина.



Подвоз воды организуют по заявкам жителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.



