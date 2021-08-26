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25 минут назад

Четыре предмета липецким школьникам начнут преподавать на иностранных языках

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#школа #1 сентября
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Четыре предмета липецким школьникам начнут преподавать на иностранных языках

1 сентября в Липецке в полилингвальную среднюю школу №34 пойдут 780 человек, в том числе 150 первоклассников.

1 сентября новые школы откроются в селе Пятницкое Измалковского района для 100 учеников и школа № 34 в Липецке на 800 мест.

Как рассказала GOROD48 директор школы №34 Ольга Клименко, в новую школу в Липецке пойдут 150 первоклассников — там будет пять первых классов. Всего в школу №34 зачислены 780 учеников при расчётной мощности на 800 человек. То есть школа укомплектована практически полностью. Одиннадцатых классов в этом году в новой школе не будет, но набрали по одному девятому и десятому классу, в каждом — по 30 учеников.

Штат учителей тоже полностью набран: в школе №34 будут работать 35 педагогов.

1 сентября новую школу в Липецке будет открывать Пётр Первый, который прорубит новое окно в Европу, в мир путешествий и иностранных языков. Иностранные языки здесь будут учить с первого класса. В качестве основных языков в школьной программе английский, немецкий и французский языки, в качестве дополнительных — итальянский, испанский и китайский. При этом китайского в учебном плане нет, его изучение предусмотрено только для желающих.

В лингвистических классах, которые будут в каждой параллели,  предусмотрено преподавание других предметов на иностранных языках. На иностранных языках будут вести четыре предмета: географию, биологию, историю и литературу, но не всё время, а только отдельные занятия.

Новая школа, которая была построена за 13 месяцев по программе «Стимул» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», оборудована спортивными и тренажерными залами, бассейнами, современными стоматологическим и медицинским кабинетами, уютным обеденным залом столовой. В классах установлены интерактивные сенсорные LED-панели и мебель-трансформер, оборудованы коворкинг-зоны и современные STEM-лаборатории для групповых занятий.

В школе также будут открыты кружки и секции. Для детей — чего только нет: игровые виды спорта, фехтование, большой теннис, ролибол, 3D-моделирование и 3D-картографирование, игра на музыкальных инструментах, вокал, хоровое пение и даже куклотерапия. А в плавательный бассейн при школе и в спортзалы могут ходить не только ее ученики, но и их родители.

На строительство школы из федерального, регионального и муниципального бюджетов выделено более 727 миллионов рублей.
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#школа #1 сентября
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Комментарии (1)

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