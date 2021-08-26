Происшествия

14 минут назад

В Грязинском районе погибли водитель «ВАЗа» и его пассажир

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#авария #ДТП
В Грязинском районе погибли водитель «ВАЗа» и его пассажир

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области два человека погибли и два пострадали. 

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 25 августа в Грязинском районе на дороге Липецк-Грязи-Песковатка слетел с дороги автомобиль «ВАЗ-21099». 27-летний водитель автомобиля и его 24-летний пассажир от полученных травм умерли на месте ДТП.

В селе Березняговка  Усманского района столкнулись  «ВАЗ-2114» и «Лада-Калина».  61-летний водитель «Калины» с различными травмами доставлен  в ГУЗ «Усманская ЦРБ».  

В Чаплыгине на улице Строительной столкнулись автомобиль «Киа» и мотоцикл. В аварии пострадал 38-летний мотоциклист.

25 августа на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили  2482 нарушения ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 7 водителей,  за неиспользование ремней безопасности –87.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано  2015 случаев превышения скорости.

Также зафиксированы 27 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших.

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#авария #ДТП

Комментарии (1)

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товарищ Поддорожный

6 минут назад
Печальная, конечно, статистика! Но что поделать?! Это - жизнь!! Кто-то должен умирать, все не могут жить!!!
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