В Грязинском районе погибли водитель «ВАЗа» и его пассажир

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области два человека погибли и два пострадали.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 25 августа в Грязинском районе на дороге Липецк-Грязи-Песковатка слетел с дороги автомобиль «ВАЗ-21099». 27-летний водитель автомобиля и его 24-летний пассажир от полученных травм умерли на месте ДТП.



В селе Березняговка Усманского района столкнулись «ВАЗ-2114» и «Лада-Калина». 61-летний водитель «Калины» с различными травмами доставлен в ГУЗ «Усманская ЦРБ».



В Чаплыгине на улице Строительной столкнулись автомобиль «Киа» и мотоцикл. В аварии пострадал 38-летний мотоциклист.



25 августа на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2482 нарушения ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 7 водителей, за неиспользование ремней безопасности –87.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 2015 случаев превышения скорости.



Также зафиксированы 27 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших.



