Липецкую наркоманку судят в Воронеже за сбыт наркотиков

В Воронеже завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летней жительницы Липецкой области и ее 19-летней подательницы из Мурманской области. Девушек обвиняют в сбыте синтетических наркотиков на территории региона.

Как сообщили в ГУВМД России по Воронежской области, обвиняемые сами являлись наркоманками и оборудовали тайники в частном секторе города Воронежа, пряча наркотики под подоконники частных домов и зарывая в клумбы. Как правило, одна из обвиняемых оборудовала тайник, а ее соучастница фотографировала его, указывала координаты и отправляла неустановленным соучастникам в мессенджере.- Наркоманки-наркосбычицы были задержаны сотрудниками УНК ГУ МВД России по Воронежской области после того, как в лесном массиве извлекли из тайника оптовую партию расфасованного наркотика N-метилэфедрона и пирролидиновалерофенона. Всего полицейские в ходе обысков и из тайников изъяли около 40 свертков с запрещенными веществами. Во время следствия обвиняемые полностью признали свою вину и указали места, где прятали запрещенные вещества, а также извлекали крупные партии наркотиков в лесном массиве. В отношении обвиняемых по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела завершено и оно направленно в Советский районный суд Воронежа, - сообщили в пресс-службе ГУМВД России по воронежской области.