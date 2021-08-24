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Липецкую наркоманку судят в Воронеже за сбыт наркотиков

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#наркотики #суд
Липецкую наркоманку судят в Воронеже за сбыт наркотиков

В Воронеже завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летней жительницы Липецкой области и ее 19-летней подательницы из Мурманской области. Девушек обвиняют в сбыте синтетических наркотиков на территории региона.

Как сообщили в ГУВМД России по Воронежской области, обвиняемые сами являлись наркоманками и  оборудовали тайники в частном секторе города Воронежа, пряча наркотики под подоконники частных домов и зарывая в клумбы. Как правило, одна из обвиняемых оборудовала тайник, а ее соучастница фотографировала его, указывала координаты и отправляла неустановленным соучастникам в мессенджере.

- Наркоманки-наркосбычицы были задержаны сотрудниками УНК ГУ МВД России по Воронежской области после того, как в лесном массиве извлекли из тайника оптовую партию расфасованного наркотика N-метилэфедрона и пирролидиновалерофенона.  Всего полицейские в ходе обысков и из тайников изъяли около 40 свертков с запрещенными веществами.  Во время следствия обвиняемые полностью признали свою вину и указали места, где прятали запрещенные вещества, а также извлекали крупные партии наркотиков в лесном массиве. В отношении обвиняемых по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела завершено и оно направленно в Советский районный суд Воронежа, - сообщили в пресс-службе ГУМВД России по воронежской  области.

Фото: 36.мвд.рф
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#наркотики #суд

Комментарии (1)

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Я

44 минуты назад
Поздравляю с очередной палкой)))
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