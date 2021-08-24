Происшествия
сегодня, 14:24
17-летний подросток попался на торговле наркотиками через закладки
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Полицейские изъяли у юноши 200 граммов синтетики.
Следственным отделом по Октябрьскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего подростка, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).
Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области, юноша купил более 200 граммов синтетического наркотика и фасовал его на мелкие дозы в арендованной квартире.
«Обнаруженные у подростка при личном досмотре свертки с наркотиком изъяты и признаны вещественным доказательством. Проводятся следственные действия и судебные экспертизы с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления, сбора и закрепления доказательственной базы. Вину в совершении преступления подросток признал и в ходе проверки показаний выдал места «закладок», оставленных им ранее. Следователем ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - говорится в официальном сообщении СКР.
В пресс-службе УМВД России по Липецкой области в свою очередь сообщили, что задержание подростка стало результатом комплекса оперативно–профилактических мероприятий.
- Сотрудники Управления по контролю над оборотом наркотиков УМВД России по Липецкой области задержали юношу на территории парка, расположенного в новых районах города. Во время обыска его съёмной квартире найдены весы, упаковочный материал для изготовления «закладок» и наркотические средства, которые направлены на экспертизу. Сбыт запрещённых веществ несовершеннолетним осуществлялся в крупном и особо крупном размерах через интернет, - дополнили в пресс-службе регионального управления МВД.
Санкция вменяемой подростку статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком от 15 до 20 лет.
Фото пресс-службы УМВД России по Липецкой области.
Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области, юноша купил более 200 граммов синтетического наркотика и фасовал его на мелкие дозы в арендованной квартире.
«Обнаруженные у подростка при личном досмотре свертки с наркотиком изъяты и признаны вещественным доказательством. Проводятся следственные действия и судебные экспертизы с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления, сбора и закрепления доказательственной базы. Вину в совершении преступления подросток признал и в ходе проверки показаний выдал места «закладок», оставленных им ранее. Следователем ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - говорится в официальном сообщении СКР.
В пресс-службе УМВД России по Липецкой области в свою очередь сообщили, что задержание подростка стало результатом комплекса оперативно–профилактических мероприятий.
- Сотрудники Управления по контролю над оборотом наркотиков УМВД России по Липецкой области задержали юношу на территории парка, расположенного в новых районах города. Во время обыска его съёмной квартире найдены весы, упаковочный материал для изготовления «закладок» и наркотические средства, которые направлены на экспертизу. Сбыт запрещённых веществ несовершеннолетним осуществлялся в крупном и особо крупном размерах через интернет, - дополнили в пресс-службе регионального управления МВД.
Санкция вменяемой подростку статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком от 15 до 20 лет.
Фото пресс-службы УМВД России по Липецкой области.
6 1053
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