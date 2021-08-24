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17-летний подросток попался на торговле наркотиками через закладки

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#наркотики
17-летний подросток попался на торговле наркотиками через закладки

Полицейские изъяли у юноши 200 граммов синтетики.

Следственным отделом по Октябрьскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего подростка, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области, юноша купил более 200 граммов синтетического наркотика и фасовал его на мелкие дозы в арендованной квартире. 

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«Обнаруженные у подростка при личном досмотре свертки с наркотиком изъяты и признаны вещественным доказательством. Проводятся следственные действия и судебные экспертизы с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления, сбора и закрепления доказательственной базы. Вину в совершении преступления подросток признал и в ходе проверки показаний выдал места «закладок», оставленных им ранее. Следователем ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - говорится в официальном сообщении СКР.

В пресс-службе УМВД России по Липецкой области в свою очередь сообщили, что задержание подростка стало результатом комплекса оперативно–профилактических мероприятий.

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- Сотрудники Управления по контролю над оборотом наркотиков УМВД России по Липецкой области задержали юношу на территории парка, расположенного в новых районах города. Во время обыска его съёмной квартире найдены весы, упаковочный материал для изготовления «закладок» и наркотические средства, которые направлены на экспертизу. Сбыт запрещённых веществ несовершеннолетним осуществлялся в крупном и особо крупном размерах через интернет, - дополнили в пресс-службе регионального управления МВД.

Санкция вменяемой подростку статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком от 15 до 20 лет.

Фото пресс-службы УМВД России по Липецкой области.
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#наркотики

Комментарии (6)

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По лагерям

36 минут назад
По лагерям....
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Павлик

47 минут назад
И чё, никто ни чё не скажет в защиту животных!
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Ага

48 минут назад
Вот это попал паренёк
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Animal planet.

50 минут назад
Хороший срок ему грозит. Но надо бы побольше.
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кушать хочется всегда

56 минут назад
авось много этому продавцу не дадут... пару лет от силу... не от хорошей жизни он пошёл сто пудово торговать , работать , как все нормальные люди , он не хотел, или лень было... а жить как-то надо , вот ничего другого придумать не мог , как торговать "смертью"...
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В.В.

56 минут назад
Мальчег к успеху шёл и вдруг споткнулся... Вдруг, что-то пошло не так...
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