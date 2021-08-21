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Екатеринбург окутали смог и запах гари от лесных пожаров
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Смог окутал Екатеринбург, запах гари чувствуется во всех районах города.
Утром 21 августа все районы Екатеринбурга окутал смог и запах гари, - передает ТАСС.
В связи со смогом на территории г.Екатеринбурга ГУ МЧС России по Свердловской области просит всех местных жителей окна квартиры или офиса держать закрытыми в ночные и утренние часы; открытые окна или форточки обязательно завешивать мокрой марлей или любым другим тонким полотном; употреблять больше жидкости, фруктов и овощей; максимально ограничить курение; избегать употребления спиртных напитков; отказаться от длительных прогулок, ограничить физические нагрузки; чаще проводить влажную уборку, всеми мерами увлажнять воздух (бытовые увлажнители, очистители воздуха), а при сильном недомогании, бессоннице, возникновении кашля во время смога, необходимо обращаться к врачу.
Ситуация с лесными пожарами в регионе очень сложная. По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, огонь бушует на 286 га. "Под Первоуральском горит 70 га, крупное возгорание - под Камышловом и в Пышминском районе. Появился огонь на севере области, в районе Серова, Новой Ляли, Шали. Ситуация осложняется отсутствием ветра и аномальной жарой, которая в выходные достигнет плюс 36 градусов", - написал глава региона в своем Инстаграм.
Власти приняли решение бороться с огнем встречным палом, что может привести к появлению дыма, который снова доберется до Екатеринбурга, - отметил Куйвашев. Также губернатор попросил жителей не разводить костры, поскольку это запрещено - в области с апреля действует особый противопожарный режим, а также забирать из леса пластиковую посуду и стеклянные бутылки, создающие угрозу для возникновения пожара.
В связи со смогом на территории г.Екатеринбурга ГУ МЧС России по Свердловской области просит всех местных жителей окна квартиры или офиса держать закрытыми в ночные и утренние часы; открытые окна или форточки обязательно завешивать мокрой марлей или любым другим тонким полотном; употреблять больше жидкости, фруктов и овощей; максимально ограничить курение; избегать употребления спиртных напитков; отказаться от длительных прогулок, ограничить физические нагрузки; чаще проводить влажную уборку, всеми мерами увлажнять воздух (бытовые увлажнители, очистители воздуха), а при сильном недомогании, бессоннице, возникновении кашля во время смога, необходимо обращаться к врачу.
Ситуация с лесными пожарами в регионе очень сложная. По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, огонь бушует на 286 га. "Под Первоуральском горит 70 га, крупное возгорание - под Камышловом и в Пышминском районе. Появился огонь на севере области, в районе Серова, Новой Ляли, Шали. Ситуация осложняется отсутствием ветра и аномальной жарой, которая в выходные достигнет плюс 36 градусов", - написал глава региона в своем Инстаграм.
Власти приняли решение бороться с огнем встречным палом, что может привести к появлению дыма, который снова доберется до Екатеринбурга, - отметил Куйвашев. Также губернатор попросил жителей не разводить костры, поскольку это запрещено - в области с апреля действует особый противопожарный режим, а также забирать из леса пластиковую посуду и стеклянные бутылки, создающие угрозу для возникновения пожара.
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