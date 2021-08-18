Спорт
32 минуты назад
Первый международный успех липецкой «королевы спорта» за много лет
Кристина Королёва взяла «бронзу» на соревнованиях в Польше.
Липецкая прыгунья в высоту Кристина Королёва стала «бронзовым» призёром мемориала Всеслана Маняка в польском Щецине.
Это первый международный успех липецких легкоатлетов за несколько лет, ведь наши земляки вместе со всей российской «королевой спорта» долго не могли выступать в других странах из-за дисквалификации, наложенной Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF). Но в этом году несколько липецких атлетов, в том числе Королёва, получили так называемый нейтральный статус, дающий право участвовать в международных соревнованиях под олимпийским флагом.
В Польше Королёва в своей лучшей попытке покорила высоту на отметке 185 см. Выше неё прыгнули только победительница Мария Кожид из Белоруссии – 191 см, а также ставшая второй Эмили Бортвик из Великобритании – 188 см.
Соревнования прошли в память о польском легкоатлете Веславе Маняке – серебряном призере Олимпийских игр-1964 в Токио в эстафете 4х100 м.
Нейтральный статус имеет также липецкая копьеметательница Валерия Кучина, бегунья Софья Провоторова, которой он позволит принять участие в первенстве мира по лёгкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет с 18 по 22 августа в столице Кении Найроби. Софья побежит 200 метров.
Фото Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Это первый международный успех липецких легкоатлетов за несколько лет, ведь наши земляки вместе со всей российской «королевой спорта» долго не могли выступать в других странах из-за дисквалификации, наложенной Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF). Но в этом году несколько липецких атлетов, в том числе Королёва, получили так называемый нейтральный статус, дающий право участвовать в международных соревнованиях под олимпийским флагом.
В Польше Королёва в своей лучшей попытке покорила высоту на отметке 185 см. Выше неё прыгнули только победительница Мария Кожид из Белоруссии – 191 см, а также ставшая второй Эмили Бортвик из Великобритании – 188 см.
Соревнования прошли в память о польском легкоатлете Веславе Маняке – серебряном призере Олимпийских игр-1964 в Токио в эстафете 4х100 м.
Нейтральный статус имеет также липецкая копьеметательница Валерия Кучина, бегунья Софья Провоторова, которой он позволит принять участие в первенстве мира по лёгкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет с 18 по 22 августа в столице Кении Найроби. Софья побежит 200 метров.
Фото Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
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