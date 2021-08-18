Спорт

32 минуты назад

Первый международный успех липецкой «королевы спорта» за много лет

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#Лёгкая атлетика #Кристина Королёва #Софья Провоторова
Первый международный успех липецкой «королевы спорта» за много лет

Кристина Королёва взяла «бронзу» на соревнованиях в Польше. 

Липецкая прыгунья в высоту Кристина Королёва стала «бронзовым» призёром мемориала Всеслана Маняка в польском Щецине.

Это первый международный успех липецких легкоатлетов за несколько лет, ведь наши земляки вместе со всей российской «королевой спорта» долго не могли выступать в других странах из-за дисквалификации, наложенной Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF). Но в этом году несколько липецких атлетов, в том числе Королёва, получили так называемый нейтральный статус, дающий право участвовать в международных соревнованиях под олимпийским флагом. 

В Польше Королёва в своей лучшей попытке покорила высоту на отметке 185 см. Выше неё прыгнули только победительница Мария Кожид из Белоруссии – 191 см, а также ставшая второй Эмили Бортвик из Великобритании – 188 см. 

Соревнования прошли в память о польском легкоатлете Веславе Маняке – серебряном призере Олимпийских игр-1964 в Токио в эстафете 4х100 м.

Нейтральный статус имеет также липецкая копьеметательница Валерия Кучина, бегунья Софья Провоторова, которой он позволит принять участие в первенстве мира по лёгкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет с 18 по 22 августа в столице Кении Найроби. Софья побежит 200 метров. 

Фото Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).


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#Лёгкая атлетика #Кристина Королёва #Софья Провоторова

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