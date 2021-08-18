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«Трибуну» могут закрыть после проверки

21 1929
#проверка #нарушение #Трибуна
6
«Трибуну» могут закрыть после проверки

Прокуратура готовит материалы для обращения в суд.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, материалы итогов совместной проверки работы паба «Трибуна» готовят для обращения в суд. Предприятию общественного питания после анализа установленных в ходе проверки фактов могут вменить ответственность по ст.6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения».

- Проверка деятельности «Трибуны» была инициирована прокуратурой. Для оценки ситуации мы привлекли экспертов из других ведомств — Роспотребнадзора и управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, - сообщили в прокуратуре. - Предварительные материалы сейчас готовятся. На их основе будет сформировано заявление в суд. Уже суд будет решать — приостанавливать или нет деятельность «Трибуны» для устранения нарушений.

Напомним, вчера проверяющие обнаружили в «Трибуне» серию нарушений — от несоблюдения антиковидных требований до тараканов на кухне.

В «Трибуне» не смогли сегодня высказать позицию по фактам, изложенным проверяющими органами: руководство заведения сможет ответить на вопросы GOROD48 только завтра.
21 1929
#проверка #нарушение #Трибуна
6

Комментарии (21)

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ЛипЧанИн

6 минут назад
Васёчкин, " а меняют дам!" - в точку :)
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НС

11 минут назад
для кокс: т.е. тараканы на кухне, но заведение все равно отличное????
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ПИВО

19 минут назад
хорошее хоть?
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ахахха

20 минут назад
Animal planet., точно
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Васёчкин

21 минуту назад
Менять надо руководство и охрану, как говорилось в старом еврейском анекдоте. если бордель не устраивает клиента, не передвигают кровати, а меняют дам!
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Плательщик

22 минуты назад
Елена, тебе замуж пора выйти и готовить дома, а не шататься по кабакам в поисках приключений
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Саша

26 минут назад
А в ТЦ Ноябрьский в магазине Планета одежды блохи по покупателям прыгают и духота как в бане, того и гляди сердце остановиться и всë путëм, никто их не проверяет. Значит Трибуну тупо сливают,кому-то это надо.
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По

27 минут назад
За одних тараканов выпороть надо.
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кокс

28 минут назад
Трибуна отличное место не стоило бы так торопиться
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Сергей

30 минут назад
Уваркина в интервью Варламову личнобыла не против снести Трибуну и Мерцен, но ручонки коротки, сама призналась.
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