Общество
сегодня, 15:05
«Трибуну» могут закрыть после проверки
21 1929
Прокуратура готовит материалы для обращения в суд.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, материалы итогов совместной проверки работы паба «Трибуна» готовят для обращения в суд. Предприятию общественного питания после анализа установленных в ходе проверки фактов могут вменить ответственность по ст.6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения».
- Проверка деятельности «Трибуны» была инициирована прокуратурой. Для оценки ситуации мы привлекли экспертов из других ведомств — Роспотребнадзора и управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, - сообщили в прокуратуре. - Предварительные материалы сейчас готовятся. На их основе будет сформировано заявление в суд. Уже суд будет решать — приостанавливать или нет деятельность «Трибуны» для устранения нарушений.
Напомним, вчера проверяющие обнаружили в «Трибуне» серию нарушений — от несоблюдения антиковидных требований до тараканов на кухне.
В «Трибуне» не смогли сегодня высказать позицию по фактам, изложенным проверяющими органами: руководство заведения сможет ответить на вопросы GOROD48 только завтра.
- Проверка деятельности «Трибуны» была инициирована прокуратурой. Для оценки ситуации мы привлекли экспертов из других ведомств — Роспотребнадзора и управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, - сообщили в прокуратуре. - Предварительные материалы сейчас готовятся. На их основе будет сформировано заявление в суд. Уже суд будет решать — приостанавливать или нет деятельность «Трибуны» для устранения нарушений.
Напомним, вчера проверяющие обнаружили в «Трибуне» серию нарушений — от несоблюдения антиковидных требований до тараканов на кухне.
В «Трибуне» не смогли сегодня высказать позицию по фактам, изложенным проверяющими органами: руководство заведения сможет ответить на вопросы GOROD48 только завтра.
21 1929
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