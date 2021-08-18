Общество
18 минут назад
В «Трибуне» оказались тараканы и кальяны
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В общей сложности тем предпринимателям, которые держат там бизнес, грозит серия штрафов на сумму около 350 000 рублей.
Вчера вечером бар «Трибуна» посетили проверяющие. Причиной для визита стал материал GOROD48 об избитом посетителе заведения. В ходе совместной проверки сотрудники регионального управления потребительского рынка и ценовой политики, прокуратуры Советского района и липецкого управления Роспотребнадзора выявили массу нарушений. По предварительным прогнозам, предпринимателям, которые осуществляют деятельность в «Трибуне», совокупно грозит административных штрафов примерно на 350 000 рублей.
- В ходе совместной проверки возбуждена серия административных дел. Во-первых, «Трибуна» работала после полуночи, то есть там нарушают антиковидное постановление региональной администрации. Во-вторых, в нарушение правил поведении при режиме всеобщей готовности из-за COVID-19 там курят кальяны. В-третьих, в помещении «Трибуны» не было разметки для соблюдения социальной дистанции. В-четверых, мы обнаружили полнейшую антисанитарию: мы увидели жирный налет на кухне и тараканов, - рассказала GOROD48 начальник отдела административной практики и контроля управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области Людмила Некрасова. - В-пятых, установлено нарушение температурного режима хранения спиртного.
Надзорными органами возбуждены административные дела. Ведется расследование выявленных нарушений.
- В ходе совместной проверки возбуждена серия административных дел. Во-первых, «Трибуна» работала после полуночи, то есть там нарушают антиковидное постановление региональной администрации. Во-вторых, в нарушение правил поведении при режиме всеобщей готовности из-за COVID-19 там курят кальяны. В-третьих, в помещении «Трибуны» не было разметки для соблюдения социальной дистанции. В-четверых, мы обнаружили полнейшую антисанитарию: мы увидели жирный налет на кухне и тараканов, - рассказала GOROD48 начальник отдела административной практики и контроля управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области Людмила Некрасова. - В-пятых, установлено нарушение температурного режима хранения спиртного.
Надзорными органами возбуждены административные дела. Ведется расследование выявленных нарушений.
2 296
Ангидрид
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