Происшествия

сегодня, 09:25

Мошенники обманули ельчанку на продаже платья

2 501
#мошенничество #интернет
1
Мошенники обманули ельчанку на продаже платья

Женщина выставила объявление и попалась на уловку злоумышленников.

19-летняя ельчанка обратилась в полицию с заявлением о краже денег с ее банковской карты. Ранее ельчанка оставила в интернете объявление о продаже платья за 8 500 рублей. На ее товар откликнулись мошенники.

- С ельчанкой связалась женщина и сообщила, что готова его купить и попросила оформить доставку с помощью этого же сайта. Девушку ничего не смутило, так как она до этого пользовалась данным сервисом. Затем покупательница попросила электронную почту ельчанки, якобы для того, чтобы той пришло уведомление об оплате товара. Через несколько минут заявительнице пришло подтверждение о заказе, где нужно было ввести данные карты, что она и сделала, однако подтверждение было отклонено по причине неправильного заполнения полей. Девушка сразу же написала в поддержу данного сайта и в этот момент с её личного счёта были списаны 8 500 рублей. В сообщении техподдержки интернет-сайта была указана ссылка, перейдя по которой продавец ещё раз ввела свои данные, после чего у неё снова были списаны деньги. Больше в поддержку она не обращалась и покупательнице не писала, - сообщает елецкая полиция.

Войдя в мобильное приложение банка, ельчанка увидела, что в общей сложности с ее банковской карты снято 26 000 рублей. Оставшиеся сбережения она перевела на другую банковскую карту, а предыдущую заблокировала.

Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с банковского счёта».
2 501
#мошенничество #интернет
1

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

ded

52 минуты назад
Оставшиеся сбережения она перевела на другую банковскую карту, а предыдущую заблокировала.Ой молодец,этож надо какая умная.
ответить

Animal planet.

53 минуты назад
Без лоха и жизнь плоха)))
ответить

Еще в рубрике

Мопед столкнулся с «УАЗом»: пострадали два человека
#авария #ДТП
Мопед столкнулся с «УАЗом»: пострадали два человека

38 минут назад

Происшествия
Мужчина перебежал дорогу и оказался в больнице
#авария #ДТП
15
Мужчина перебежал дорогу и оказался в больнице

сегодня, 09:00

Происшествия
Липчанин упал на дно лога
#спасательная операция
4
Липчанин упал на дно лога

сегодня, 08:49

Происшествия
«Шевроле» врезался в бензобак автовышки на улице Неделина
#ДТП #автовышка
24
«Шевроле» врезался в бензобак автовышки на улице Неделина

вчера, 23:04

Происшествия
Подозреваемый в убийстве 18-летней Елены Быковой арестован на два месяца
#убийство #Елена Быкова
28
Подозреваемый в убийстве 18-летней Елены Быковой арестован на два месяца

вчера, 16:45

Происшествия
В Грязинском районе сгорела «ГАЗель»
#пожар #МЧС
В Грязинском районе сгорела «ГАЗель»

вчера, 14:14

Происшествия