Мошенники обманули ельчанку на продаже платья

Женщина выставила объявление и попалась на уловку злоумышленников.

19-летняя ельчанка обратилась в полицию с заявлением о краже денег с ее банковской карты. Ранее ельчанка оставила в интернете объявление о продаже платья за 8 500 рублей. На ее товар откликнулись мошенники.



- С ельчанкой связалась женщина и сообщила, что готова его купить и попросила оформить доставку с помощью этого же сайта. Девушку ничего не смутило, так как она до этого пользовалась данным сервисом. Затем покупательница попросила электронную почту ельчанки, якобы для того, чтобы той пришло уведомление об оплате товара. Через несколько минут заявительнице пришло подтверждение о заказе, где нужно было ввести данные карты, что она и сделала, однако подтверждение было отклонено по причине неправильного заполнения полей. Девушка сразу же написала в поддержу данного сайта и в этот момент с её личного счёта были списаны 8 500 рублей. В сообщении техподдержки интернет-сайта была указана ссылка, перейдя по которой продавец ещё раз ввела свои данные, после чего у неё снова были списаны деньги. Больше в поддержку она не обращалась и покупательнице не писала, - сообщает елецкая полиция.



Войдя в мобильное приложение банка, ельчанка увидела, что в общей сложности с ее банковской карты снято 26 000 рублей. Оставшиеся сбережения она перевела на другую банковскую карту, а предыдущую заблокировала.



Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с банковского счёта».