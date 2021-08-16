Три человека упали с самолета при попытке покинуть Афганистан

Несколько человек погибли, упав с самолета, который вылетал из Кабула. Соответствующие кадры появились в соцсетях. На них видно, что люди пытались уцепиться за обтекатели шасси перед взлетом.





Люди погибли, упав на землю с большой высоты, потому что намеревались покинуть Афганистан, уцепившись за шасси американского самолета, - передает



В международном аэропорту Кабула собрались тысячи афганцев, которые отчаянно стремились покинуть страну на одном военно-транспортных самолетов ВВС США. Они направляются в Кабул для эвакуации персонала посольства США и тех афганцев, которые сотрудничали с американским воинским контингентом. Афганцы буквально штурмом берут самолеты, пытаясь уцепиться за любой выступ даже на ходу.



Ранее военные США, которые контролируют аэропорт Кабула, произвели выстрелы в воздух после того, как тысячи афганцев вышли на взлетно-посадочную полосу. В результате возникшей давки несколько человек погибли.



Аэропорт остается единственным объектом в Кабуле, который контролируют американская армия и ее союзники. Накануне движение «Талибан» (запрещено в РФ) захватило город. В аэропорту производится эвакуация иностранцев, а также афганцев, которые хотят уехать из страны. США вывезли в аэропорт весь состав посольства. Три человека погибли, упав с самолета при попытке вылететь из аэропорта Кабула на самолете ВВС США, - передает афганское агентство Khaama Press Люди погибли, упав на землю с большой высоты, потому что намеревались покинуть Афганистан, уцепившись за шасси американского самолета, - передает ТАСС В международном аэропорту Кабула собрались тысячи афганцев, которые отчаянно стремились покинуть страну на одном военно-транспортных самолетов ВВС США. Они направляются в Кабул для эвакуации персонала посольства США и тех афганцев, которые сотрудничали с американским воинским контингентом. Афганцы буквально штурмом берут самолеты, пытаясь уцепиться за любой выступ даже на ходу.Ранее военные США, которые контролируют аэропорт Кабула, произвели выстрелы в воздух после того, как тысячи афганцев вышли на взлетно-посадочную полосу. В результате возникшей давки несколько человек погибли. The Wall Street Journal сообщает, что три человека погибли в результате выстрелов. Источники Reuters рассказали о гибели пяти человек предположительно в результате давки.Аэропорт остается единственным объектом в Кабуле, который контролируют американская армия и ее союзники. Накануне движение «Талибан» (запрещено в РФ) захватило город. В аэропорту производится эвакуация иностранцев, а также афганцев, которые хотят уехать из страны. США вывезли в аэропорт весь состав посольства.