44-летний мужчина погиб в перевернувшемся автомобиле

За сутки на дорогах области один человек погиб, семеро - пострадали.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 12 августа в Воловском районе на дороге Тербуны – Захаровка – Волово съехал в кювет и опрокинулся автомобиль «Рено». В аварии погиб 44-летний пассажир автомобиля, 40-летний водитель доставлен в больницу.

В Хлевенском районе на трассе «Дон» врезался в грузовик автобус «МАН» . В ДТП пострадали пять человек: водитель автобуса и четверо его 20-летних пассажирок. Все доставлены в Хлевенскую РБ. Водитель госпитализирован, пассажирки после оказания помощи отпущены.

В Долгоруковском районе на дороге Елизаветовка – Большой Колодезь слетел с дороги «Фольксваген Транспортер» под управлением 58-летнего мужчины. Водитель госпитализирован.

Соблюдение скоростного режима - одна из важнейших составляющих дорожной безопасности. Так как значительное число дорожных аварий связано с данным фактором риска, только соблюдение скорости гарантирует безопасное передвижение.

12 августа на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2236 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 11 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 83.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 1787 случаев превышения скорости.

Также зафиксировано 24 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших.