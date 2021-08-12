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Липчане не разбираются в городках и сумо, зато сильны в самбо

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#Самбо #неолимпийский спорт
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Липчане не разбираются в городках и сумо, зато сильны в самбо

На фестивале неолимпийских видов спорта наши земляки отличились только в соревнованиях по самообороне.  

Спортсмены Липецкой области завоевали две медали в Ижевске на VI Всероссийском фестивале национальных и неолимпийских видов спорта.

Успех нашим «неолимпийцам» принесли представители самообороны без оружия из елецкого «Локомотива». Дмитрий Усав стал победителем соревнований в весовой категории до 58 кг, а Кирилл Киреев взял «бронзу» в категории до 64 кг. Успех обоих земляков не случаен, они ведь они являются мастерами спорта РФ.

Соревнования в столице Удмуртии проходят по 16-ти видам спорта: помимо самбо, это армрестлинг, бильярдный спорт, воздушно-силовая атлетика, гиревой и городошный спорт, татарская борьба корэш, лапта, мини-футбол, перетягивание каната, спортивное ориентирование, сумо, танцевальный спорт и шашки. В этих видах представители не завоевали наград, а во многих и не участвовали. 

Фото из архива участников соревнований.

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#Самбо #неолимпийский спорт
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Не липчане

12 минут назад
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