Липчане не разбираются в городках и сумо, зато сильны в самбо

На фестивале неолимпийских видов спорта наши земляки отличились только в соревнованиях по самообороне.

Спортсмены Липецкой области завоевали две медали в Ижевске на VI Всероссийском фестивале национальных и неолимпийских видов спорта.



Успех нашим «неолимпийцам» принесли представители самообороны без оружия из елецкого «Локомотива». Дмитрий Усав стал победителем соревнований в весовой категории до 58 кг, а Кирилл Киреев взял «бронзу» в категории до 64 кг. Успех обоих земляков не случаен, они ведь они являются мастерами спорта РФ.



Соревнования в столице Удмуртии проходят по 16-ти видам спорта: помимо самбо, это армрестлинг, бильярдный спорт, воздушно-силовая атлетика, гиревой и городошный спорт, татарская борьба корэш, лапта, мини-футбол, перетягивание каната, спортивное ориентирование, сумо, танцевальный спорт и шашки. В этих видах представители не завоевали наград, а во многих и не участвовали.



Фото из архива участников соревнований.



