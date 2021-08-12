Общество
сегодня, 17:12
Из-за фекального ручья возбуждено административное дело
По результатам лабораторных исследований превышений загрязняющих веществ в реке Воронеж не выявлено.
Сотрудники природоохранной прокуратуры провели проверку, после того, как 26 июля в Сеть выложили видео, на котором в реку стекает вонючий ручей. ЧП произошло на улице Пляжной.
— В нарушение установленных требований ЛГЭК не известил областное управление экологии и природных ресурсов о данной аварии, а также о предпринимаемых мерах для обеспечения экологической безопасности населения и сохранения окружающей среды с момента ее возникновения. В связи с чем природоохранной прокуратурой в отношении должностного и юридического лица энергетической компании возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 8.1, ч.1 ст. 8.2 КоАП РФ, ч.2 ст. 4.1 КоАП Липецкой области, в адрес руководства общества внесено представление об устранении нарушений законодательства об охране окружающей среды, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Сразу после аварии в ЛГЭКе заявили, что на одном из насосов канализационной насосной станции «Санитарная» лопнула крышка обратного клапана, затопило машзал, сточные воды вышли на поверхность. Бригада оперативно провела откачку вод с последующей заменой насоса. Работы были завершены на следующие сутки, после утечки.
— В нарушение установленных требований ЛГЭК не известил областное управление экологии и природных ресурсов о данной аварии, а также о предпринимаемых мерах для обеспечения экологической безопасности населения и сохранения окружающей среды с момента ее возникновения. В связи с чем природоохранной прокуратурой в отношении должностного и юридического лица энергетической компании возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 8.1, ч.1 ст. 8.2 КоАП РФ, ч.2 ст. 4.1 КоАП Липецкой области, в адрес руководства общества внесено представление об устранении нарушений законодательства об охране окружающей среды, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Сразу после аварии в ЛГЭКе заявили, что на одном из насосов канализационной насосной станции «Санитарная» лопнула крышка обратного клапана, затопило машзал, сточные воды вышли на поверхность. Бригада оперативно провела откачку вод с последующей заменой насоса. Работы были завершены на следующие сутки, после утечки.
А.
А.
Воля