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Атмосферные фронты задержат в Липецкой области дожди
12 и 13 августа Липецкая область останется под влиянием атмосферных фронтов южного циклона, местами пройдут небольшие кратковременные дожди, прогремят грозы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 августа в Липецкой области переменная облачность, ночью повсеместно, а днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северный, 7-12 м/сек. Температура воздуха ночью составит от +17 до +22 градусов, днем будет от +26 до +31 градуса.
В Липецке переменная облачность, ночью умеренные, днем небольшие кратковременные дожди с грозами. Температура ночью составит от +18 до +20 градусов, днем будет от +27 до +29 градусов.
День 12 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +36 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1975 году – 6 градусов тепла.