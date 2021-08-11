Атмосферные фронты задержат в Липецкой области дожди

12 и 13 августа Липецкая область останется под влиянием атмосферных фронтов южного циклона, местами пройдут небольшие кратковременные дожди, прогремят грозы.

14 августа территория региона будет находиться за пределами атмосферного фронта, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 21-24 градуса тепла, что на 3-6 градусов выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 августа в Липецкой области переменная облачность, ночью повсеместно, а днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северный, 7-12 м/сек. Температура воздуха ночью составит от +17 до +22 градусов, днем будет от +26 до +31 градуса.



В Липецке переменная облачность, ночью умеренные, днем небольшие кратковременные дожди с грозами. Температура ночью составит от +18 до +20 градусов, днем будет от +27 до +29 градусов.



День 12 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +36 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1975 году – 6 градусов тепла.

