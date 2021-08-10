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Запрет на экспорт бензина из России может быть введен в случае ухудшения ситуации на топливном рынке

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#топливо #бензин #цены #экспорт #запрет #продажа

Запрет на экспорт нефтепродуктов из России остается на повестке и может быть введен в случае ухудшения ситуации на топливном рынке.

Вице-премьер Александр Новак заявил, что запрет на экспорт нефтепродуктов из России остается на повестке, и его могут ввести в случае ухудшения ситуации на топливном рынке, - отмечается на сайте Правительства.

Однако российские власти рассчитывают, что положение нормализуется.

Вице-премьер отметил, что динамика розничных цен на нефтепродукты находится в пределах инфляции, при этом по-прежнему на особом контроле остаётся ситуация с биржевыми ценами.

"Мы начинаем наблюдать тренд на понижение биржевых цен", — отметил Новак на совещании с представителями нефтяных компаний, органов исполнительной власти,​ аналитиками и экспертами отрасли о текущей ситуации на топливном рынке.

"При этом нефтяные компании могут и должны оказать содействие в стабилизации оптового рынка. Этому в первую очередь будет способствовать равномерное увеличение предложения нефтепродуктов на бирже. Мы уже приняли решение поднять нормативы реализации автобензина на бирже до 12%. В частности, увеличение предложения можно обеспечить за счёт накопленных запасов топлива, - заявил Новак.

"В частности, речь может идти о временном запрете продажи топлива не производителями, запрете на приобретение топлива аффилированными с вертикально интегрированными нефтяными компаниями лицами и ограничении предельного роста внутри торговой сессии", - отметил он.

Новак также поручил Минэнерго России скорректировать механизм формирования графика ремонтов нефтеперерабатывающих заводов, чтобы обеспечить баланс рынка в летний период.

Кроме того, он поручил Минэнерго проработать меры по стабилизации рынка СУГ, чтобы гарантировать достаточный уровень предложения для потребителей.
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#топливо #бензин #цены #экспорт #запрет #продажа

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