сегодня, 13:07
Запрет на экспорт бензина из России может быть введен в случае ухудшения ситуации на топливном рынке
Запрет на экспорт нефтепродуктов из России остается на повестке и может быть введен в случае ухудшения ситуации на топливном рынке.
Однако российские власти рассчитывают, что положение нормализуется.
Вице-премьер отметил, что динамика розничных цен на нефтепродукты находится в пределах инфляции, при этом по-прежнему на особом контроле остаётся ситуация с биржевыми ценами.
"Мы начинаем наблюдать тренд на понижение биржевых цен", — отметил Новак на совещании с представителями нефтяных компаний, органов исполнительной власти, аналитиками и экспертами отрасли о текущей ситуации на топливном рынке.
"При этом нефтяные компании могут и должны оказать содействие в стабилизации оптового рынка. Этому в первую очередь будет способствовать равномерное увеличение предложения нефтепродуктов на бирже. Мы уже приняли решение поднять нормативы реализации автобензина на бирже до 12%. В частности, увеличение предложения можно обеспечить за счёт накопленных запасов топлива, - заявил Новак.
"В частности, речь может идти о временном запрете продажи топлива не производителями, запрете на приобретение топлива аффилированными с вертикально интегрированными нефтяными компаниями лицами и ограничении предельного роста внутри торговой сессии", - отметил он.
Новак также поручил Минэнерго России скорректировать механизм формирования графика ремонтов нефтеперерабатывающих заводов, чтобы обеспечить баланс рынка в летний период.
Кроме того, он поручил Минэнерго проработать меры по стабилизации рынка СУГ, чтобы гарантировать достаточный уровень предложения для потребителей.