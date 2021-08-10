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Сотрудников вагона-ресторана задержали после массового отравления детей
Директора и сотрудников вагона-ресторана задержали после массового отравления и госпитализации детей с поезда Мурманск - Адлер.
Старший помощник руководителя Западного межрегионального управления СК на транспорте Елена Марковская заявила, что директора и работников вагона-ресторана поезда Мурманск — Адлер задержали из-за отравления детей.
Повар и официант вагона ресторана, зная о наличии у них норовирусной инфекции, не уведомили об этом работодателя. Директор вагона не обеспечила на предприятии соблюдение санитарных норм и не организовала медобследование персонала. Вскоре им предъявят обвинения, суд изберет меру пресечения, - сообщают следственные органы.
От руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте затребован доклад о комплексе проведенных следственных действий в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту массового отравления детей в поезде сообщением Мурманск-Адлер (ч.1 ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Прибывшие к поезду медицинские работники, осмотрев несовершеннолетних, приняли решение о госпитализации 31 пассажира в учреждения здравоохранения Белореченска и Апшеронска, по прибытию состава в пункт назначения свыше 60 детей направлены в больницу города Туапсе, - говорится на сайте СК РФ.
По данным оперштаба Краснодарского края, 9 августа в этом поезде отравился 91 ребенок. Изначально госпитализировали 19 детей и двоих сопровождающих с кишечной инфекцией. Позднее число детей, отправленных в больницы, возросло. Роспотребнадзор сообщал, что причиной вспышки заболевания стал норовирус второго типа. По данным РЖД, сейчас дети чувствуют себя удовлетворительно, их здоровью ничего не угрожает.